CNSU a aprobat o nouă HOTĂRÂRE pentru acordarea de ajutoare de urgență sinistraților din Neamț și Suceava. Ce sume vor primi

Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a adoptat, joi, o nouă hotărâre privind acordarea de ajutoare de urgență în bani persoanelor afectate de inundațiile din 27 – 28 iulie, în județele Neamț și Suceava.

Potrivit hotărârii CNSU, sprijinul financiar se va acorda în funcție de situația juridică și de gradul de asigurare a locuințelor afectate, conform următoarelor criterii:

90% din diferența dintre valoarea estimată a pagubelor de către Comitetele Județene pentru Situații de Urgență (CJSU) și despăgubirea asiguratorului, pentru construcțiile autorizate și asigurate obligatoriu, dacă valoarea despăgubirii de la asigurator este mai mică decât cea a CJSU; un procent de 30% din paguba rezultată, conform raportului de evaluare întocmit de CJSU, se acordă imediat, urmând ca, după primirea despăgubirilor de la asigurator, să se realizeze o calculație, astfel încât să se completeze suma inițială sau să se restituie, parțial, păstrând procentul de 90% din diferență;

70% din valoarea pagubelor pentru construcțiile autorizate, dar care nu dețin asigurare obligatorie;

50% din valoarea pagubelor, pentru construcțiile care nu dețin autorizație și nici asigurare obligatorie;

70% din diferența dintre valoarea evaluată a pagubelor și despăgubirea asiguratorului, pentru construcțiile fără autorizație, dar asigurate obligatoriu.

Ajutoarele nu se acordă dacă despăgubirile sunt acoperite integral printr-o poliță de asigurare facultativă.

Raed Arafat: Marea majoritate sunt persoane ale căror case nu sunt asigurate

Șeful DSU a declarat joi, în cadrul unei conferințe de presă la Guvern, că marea majoritate a celor afectați de inundații nu aveau casele asigurate. „Majoritatea sunt persoane care nu sunt asigurate. Dacă nu mă înșel, în Suceava sunt vreo 60 de locuințe din toate cele afectate care au asigurare, restul sunt neasigurate. Dar sunt multe care nu necesită autorizație de construire. Ca sume de bani, ce ne așteptăm, totalul despăgubirilor în județul Suceava va fi aproape de 3.800.000 euro, din care 1.500.000 de euro reprezintă asigurații. La nivelul județului Neamț – 9.500.000 de lei, dar ar ajunge la 7.500.000 lei dacă se scad asigurările”, a precizat Arafat.

Arafat a menționat că, până în prezent, a fost acordată o primă tranșă de sprijin financiar de urgență celor care au fost afectați de inundațiile din Suceava și Neamț, iar Comitetele Județene pentru Situații de Urgență au făcut evaluările pagubelor asupra locuințelor și anexelor, pentru a se stabili exact care este suma care va fi acordată fiecărei familii afectate.

