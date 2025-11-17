Prima pagină » Știri politice » Coaliția nu a ajuns la niciun consens cu privire la reforma pensiilor magistraților. Marți s-ar putea relua discuțiile – SURSE

Coaliția nu a ajuns la niciun consens cu privire la reforma pensiilor magistraților. Marți s-ar putea relua discuțiile – SURSE

17 nov. 2025, 19:20, Știri politice
Coaliția nu a ajuns la niciun consens cu privire la reforma pensiilor magistraților. Marți s-ar putea relua discuțiile - SURSE

Liderii Coaliției nu au ajuns la un consens luni pe reforma pensiilor magistraților, spun surse politice pentru Gândul. S-a discutat varianta cu perioada de tranziție de 12 ani, dar nu este exclusă nici varianta de 10 ani. Mâine ar putea avea loc o nouă discuție pe reformă cu președintele și magistrații, deși Bolojan a anunțat că până marți coaliția trebuie să ia o decizie în privința pensiilor magistraților.

Reforma pensiilor magistraților și reforma administrativă, discutate la Palatul Victoria

Liderii coaliției s-au reunit luni la Palatul Victoria pentru a discuta subiectele emergente cu care se confruntă Guvernul în acest moment: Pachetul 3 de măsuri – reforma pensiilor magistraților și reforma administrativă. Cele două reforme sunt blocate în Coaliție de mai bine de 2 luni. Pe reforma pensiilor magistraților, reprezentanții din Justiție s-au opus oricărei propuneri din partea liderilor de partide.

Magistrații au propus inițial ca pensia să fie de 75% din ultimul salariu brut, ceea ce însemna ca pensia să rămână mai mare decât salariul net încasat. Au spus că sunt dispuși să scadă la 65%, caz în care ar dori ca perioada de tranziție pentru pensionarea la 65 de ani să fie de 20 de ani, și nu 10, cum era în proiectul inițial.

Pe lângă reforme, discuția s-a axat și pe cumulul pensie-salariu

Guvernul pregătește noi restricții pentru angajații la stat care cumulează pensia cu salariul. După emiterea deciziei de pensionare, aceștia vor putea rămâne în funcție până la 70 de ani, dar vor primi doar 15% din pensie, pe lângă salariu. Cei care nu acceptă noua regulă își pot pierde contractul de muncă. Măsura nu se aplică și pentru persoanele alese în funcții publice și cele din instituțiile subordonate Parlamentului, precum ASF, ANRE, Curtea de Conturi.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Premierul Ilie Bolojan anunță că impozitele pe proprietate și mașini cresc din ianuarie 2026. Parlamentul adoptă mâine decizia

Nicușor Dan convoacă CSAT. Strategia de apărare a României și consumul de droguri, subiectele fierbinți de pe ordinea de zi

Citește și

VIDEO Interviu în exclusivitate pentru Gândul. Ioana Ene Dogioiu explică sinecura pe care a primit-o: „Sunt pe deplin calificată”
18:55
Interviu în exclusivitate pentru Gândul. Ioana Ene Dogioiu explică sinecura pe care a primit-o: „Sunt pe deplin calificată”
CONTROVERSĂ Nicușor Dan recunoaște senin că România ia de la Sănătate și Educație pentru a-și finanța ARMATA, parteneriatele și pentru a ajuta Ucraina: este stupid, dar asta trebuie să facem!
16:54
Nicușor Dan recunoaște senin că România ia de la Sănătate și Educație pentru a-și finanța ARMATA, parteneriatele și pentru a ajuta Ucraina: este stupid, dar asta trebuie să facem!
EXCLUSIV Culisele numirii Ioanei Ene Dogioiu la RADIO, din partea Guvernului Bolojan. De la lupta cu SINECURIȘTII, la beneficiara directă a unei SINECURI. Dogioiu, propusă pe o excepție la legea incompatibilităților
15:45
Culisele numirii Ioanei Ene Dogioiu la RADIO, din partea Guvernului Bolojan. De la lupta cu SINECURIȘTII, la beneficiara directă a unei SINECURI. Dogioiu, propusă pe o excepție la legea incompatibilităților
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan convoacă CSAT. Strategia de apărare a României și consumul de droguri, subiectele fierbinți de pe ordinea de zi
15:18
Nicușor Dan convoacă CSAT. Strategia de apărare a României și consumul de droguri, subiectele fierbinți de pe ordinea de zi
ULTIMA ORĂ Premierul Bolojan i-a găsit o sinecură purtătorului de cuvânt al Guvernului. O trimite pe Ioana Ene Dogioiu în Consiliul de Administrație la Radio
13:55
Premierul Bolojan i-a găsit o sinecură purtătorului de cuvânt al Guvernului. O trimite pe Ioana Ene Dogioiu în Consiliul de Administrație la Radio
USR o trimite în Consiliul de Administrație al TVR pe fosta șefă de cabinet a lui Clotilde Armand, care a apărut în 2020 lângă primărița USR în scandalul „Sacii cu voturi”. Partidul lui Fritz îl propune șef la Radio România Actualități pe fostul redactor-șef de la Deutsche Welle
13:01
USR o trimite în Consiliul de Administrație al TVR pe fosta șefă de cabinet a lui Clotilde Armand, care a apărut în 2020 lângă primărița USR în scandalul „Sacii cu voturi”. Partidul lui Fritz îl propune șef la Radio România Actualități pe fostul redactor-șef de la Deutsche Welle
Mediafax
Încă o localitate evacuată din cauza navei cu GPL lovite de o dronă, pe Dunăre. Declarațiile de ultimă oră sunt îngrijorătoare
Digi24
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la război”. Scandalul legat de România a umplut paharul
Cancan.ro
Cristina Șișcanu l-a DETRONAT pe cel mai bogat bugetar din România! Câte zeci de mii de euro încasează lunar
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Adevarul
„L-am căutat în propriul său iad”. „Pipo”, baronul drogurilor care și-a înscenat moartea pentru a scăpa de arestare, capturat în Europa
Mediafax
Ce a prezis Nostradamus pentru sfârșitul anului 2025: un eveniment „catastrofal”
Click
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
Digi24
Scandal cu poliție la petrecerea Dianei Șoșoacă. Europarlamentara a aprins artificii lângă Ambasada Ucrainei
Cancan.ro
Un alt copilaș de 4 ani a murit într-un cabinet stomatologic! Medicul ar fi refuzat de 3 ori să cheme ambulanța! Avem detalii revoltătoare după cinci ani de anchetă
Ce se întâmplă doctore
De ce nu e bine să folosești prelungitoare pentru aparatele de mare putere. Lista electrocasnicelor pe care să nu le folosești cu prelungitor
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc ce provoca BMW X3 și Volvo XC60, testat în România
Descopera.ro
Trebuie SĂ ȘTII dacă îți place mâncarea picantă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Mașina mea de spălat este ca „Insula Iubirii”...
Descopera.ro
A fost sau nu marele scriitor Mihail Sadoveanu „vândut” comuniștilor? „Pe de-o parte este amuzant”
EXTERNE Cancelarul Germaniei anunță o nouă ordine mondială: „Ultimii 85 de ani în Vest și 35 de ani în Est au luat sfârșit”
20:25
Cancelarul Germaniei anunță o nouă ordine mondială: „Ultimii 85 de ani în Vest și 35 de ani în Est au luat sfârșit”
EXTERNE Orban a ironizat-o pe Ursula privind finanțarea Ucrainei: „Seamănă puțin cu încercarea de a ajuta un alcoolic trimițându-i încă o cutie de vodcă”
20:04
Orban a ironizat-o pe Ursula privind finanțarea Ucrainei: „Seamănă puțin cu încercarea de a ajuta un alcoolic trimițându-i încă o cutie de vodcă”
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 18 noiembrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Robert Turcescu
20:02
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 18 noiembrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Robert Turcescu
FLASH NEWS Premierul Ilie Bolojan anunță că impozitele pe proprietate și mașini cresc din ianuarie 2026. Parlamentul adoptă mâine decizia
19:57
Premierul Ilie Bolojan anunță că impozitele pe proprietate și mașini cresc din ianuarie 2026. Parlamentul adoptă mâine decizia
NEWS ALERT Lovitură pe piața mondială a petrolului: Americanii de la Chevron iau în considerare să cumpere activele Lukoil
19:38
Lovitură pe piața mondială a petrolului: Americanii de la Chevron iau în considerare să cumpere activele Lukoil
AI AFLAT! Marele regret al lui Ion Cristoiu, la 77 de ani: ”Nu aș mai face deloc!”
18:49
Marele regret al lui Ion Cristoiu, la 77 de ani: ”Nu aș mai face deloc!”