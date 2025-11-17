Coaliția nu a ajuns la niciun consens cu privire la reforma pensiilor magistraților. Marți s-ar putea relua discuțiile – SURSE

Liderii Coaliției nu au ajuns la un consens luni pe reforma pensiilor magistraților, spun surse politice pentru Gândul. S-a discutat varianta cu perioada de tranziție de 12 ani, dar nu este exclusă nici varianta de 10 ani. Mâine ar putea avea loc o nouă discuție pe reformă cu președintele și magistrații, deși Bolojan a anunțat că până marți coaliția trebuie să ia o decizie în privința pensiilor magistraților.

Reforma pensiilor magistraților și reforma administrativă, discutate la Palatul Victoria

Liderii coaliției s-au reunit luni la Palatul Victoria pentru a discuta subiectele emergente cu care se confruntă Guvernul în acest moment: Pachetul 3 de măsuri – reforma pensiilor magistraților și reforma administrativă. Cele două reforme sunt blocate în Coaliție de mai bine de 2 luni. Pe reforma pensiilor magistraților, reprezentanții din Justiție s-au opus oricărei propuneri din partea liderilor de partide.

Magistrații au propus inițial ca pensia să fie de 75% din ultimul salariu brut, ceea ce însemna ca pensia să rămână mai mare decât salariul net încasat. Au spus că sunt dispuși să scadă la 65%, caz în care ar dori ca perioada de tranziție pentru pensionarea la 65 de ani să fie de 20 de ani, și nu 10, cum era în proiectul inițial.

Pe lângă reforme, discuția s-a axat și pe cumulul pensie-salariu

Guvernul pregătește noi restricții pentru angajații la stat care cumulează pensia cu salariul. După emiterea deciziei de pensionare, aceștia vor putea rămâne în funcție până la 70 de ani, dar vor primi doar 15% din pensie, pe lângă salariu. Cei care nu acceptă noua regulă își pot pierde contractul de muncă. Măsura nu se aplică și pentru persoanele alese în funcții publice și cele din instituțiile subordonate Parlamentului, precum ASF, ANRE, Curtea de Conturi.

