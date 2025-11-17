Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan convoacă CSAT. Strategia de apărare a României și consumul de droguri, subiectele fierbinți de pe ordinea de zi

Mara Răducanu
17 nov. 2025, 15:18, Actualitate
Nicușor Dan convoacă CSAT. Strategia de apărare a României și consumul de droguri, subiectele fierbinți de pe ordinea de zi

Nicușor Dan, președintele României, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării care va avea loc luni, 24 noiembrie 2025, ora 12:00, la Palatul Cotroceni. Cinci puncte sunt trecute pe ordinea de zi a întâlnirii de săptămâna viitoare din CSAT. În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale.

Luni, două localități din România au fost evacuate, după ce o navă cu GPL a fost lovită de o dronă rusească pe Dunăre. Potrivit informațiilor Gândul, este vorba despre localitățile Plauru – la nord de Tulcea, granița cu Ucraina, acolo unde trăiesc 32 de locuitori – și de localitatea Ceatalchioi. Persoanele evacuate până în prezent vor fi mutate în spații puse la dispoziție de către autoritățile locale. (Materialul integral AICI)

Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la:

  • Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030;
  • Analiza Strategică a Apărării;
  • Raportul privind activitățile desfășurate și rezultatele obținute la nivel național, în primele șapte luni ale anului 2025, pentru prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri, risc la adresa siguranței naționale în România;
  • Evaluare privind riscuri, amenințări și vulnerabilități la adresa României, prognozate pentru anul 2026;
  • Raportul consolidat privind participarea României la Exercițiul NATO de management al crizelor „CMX-25”.

  • Două localități din România evacuate din cauza războiului din Ucraina. Pericol de explozie pe Dunăre. Cui aparține nava care arde la Plauru

NEWS ALERT Două localități din România evacuate din cauza războiului din Ucraina. Pericol de explozie pe Dunăre. Cui aparține nava care arde la Plauru
Două localități din România evacuate din cauza războiului din Ucraina. Pericol de explozie pe Dunăre. Cui aparține nava care arde la Plauru
