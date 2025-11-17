Nicușor Dan, președintele României, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării care va avea loc luni, 24 noiembrie 2025, ora 12:00, la Palatul Cotroceni. Cinci puncte sunt trecute pe ordinea de zi a întâlnirii de săptămâna viitoare din CSAT. În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale.
Luni, două localități din România au fost evacuate, după ce o navă cu GPL a fost lovită de o dronă rusească pe Dunăre. Potrivit informațiilor Gândul, este vorba despre localitățile Plauru – la nord de Tulcea, granița cu Ucraina, acolo unde trăiesc 32 de locuitori – și de localitatea Ceatalchioi. Persoanele evacuate până în prezent vor fi mutate în spații puse la dispoziție de către autoritățile locale. (Materialul integral AICI)
Sursă foto. Mediafax
RECOMANDAREA AUTORULUI: