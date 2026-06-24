Propunere de 20 de miliarde de euro, avizată pozitiv de Comisia de Sănătate din Parlamentul European. Inițiativa aparține europarlamentarului român Victor Negrescu

Comisia pentru Sănătate Publică a Parlamentului European a adoptat avizul privind viitoarele Planuri Naționale și Regionale de Parteneriat, susținând propunerile formulate de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, raportor al dosarului, pentru includerea unui capitol dedicat sănătății și a unei finanțări distincte de minimum 20 de miliarde de euro pentru investiții în domeniul sănătății.

Textul adoptat în comisia de resort consolidează rolul sănătății în viitorul cadru financiar european și stabilește o serie de priorități menite să reducă inegalitățile dintre regiuni, să îmbunătățească accesul la servicii medicale și să crească reziliența sistemelor de sănătate din Uniunea Europeană.

„Mă bucur că membrii Comisiei pentru Sănătate Publică au susținut propunerea făcută privind includerea unui capitol dedicat sănătății și a unei finanțări distincte de minimum 20 de miliarde de euro pentru obiectivele europene din domeniul sănătății. Este un semnal puternic că sănătatea trebuie să ocupe un loc central în viitorul buget european și în viitoarele Planuri Naționale și Regionale de Parteneriat. Avem nevoie de resurse clare și predictibile pentru spitale, personal medical, prevenție, servicii de urgență și acces la tratamente moderne”, a declarat vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.

Potrivit documentului adoptat, statele membre și regiunile vor fi încurajate să includă obiective clare și investiții dedicate sănătății în viitoarele programe finanțate din fonduri europene. Finanțarea de minimum 20 de miliarde de euro propusă reprezintă o creștere semnificativă, de 25%, față de actuala perioadă de programare.

Totodată, se susțin investiții în spitale, medicina primară și infrastructura locală de sănătate, modernizarea serviciilor de urgență, a flotelor de ambulanțe și a transportului medical, precum și dezvoltarea serviciilor specializate de radioterapie, sănătate mintală, pediatrie, neonatologie și îngrijiri medicale complexe.

Un capitol important este dedicat combaterii deficitului de personal medical. Avizul adoptat sprijină măsuri privind formarea profesională, dezvoltarea competențelor digitale, retenția și mobilitatea personalului medical, inclusiv sprijin pentru locuințe destinate cadrelor medicale care activează în zone rurale sau insuficient deservite.

„Am insistat ca viitoarele planuri naționale și regionale să includă obiective măsurabile, indicatori clari și alocări financiare corespunzătoare pentru sănătate. Nu este suficient să vorbim despre reziliență. Avem nevoie de investiții urmărite transparent și de rezultate concrete pentru pacienți, personalul medical și comunități”, a precizat europarlamentarul Victor Negrescu.

Textul adoptat promovează, de asemenea, investiții în prevenție, screening și educație pentru sănătate, în special în rândul copiilor și tinerilor, precum și măsuri dedicate îngrijirii pe termen lung, îngrijirii persoanelor vârstnice, îngrijirii paliative și serviciilor pentru persoanele cu dizabilități.

Printre prevederile importante incluse în aviz se numără crearea și menținerea unor rezerve strategice de medicamente esențiale, echipamente medicale și materiale critice, pentru a consolida capacitatea Uniunii Europene și a statelor membre de a răspunde eficient în situații de criză.

Documentul mai susține dezvoltarea medicinei rurale, a farmaciilor comunitare și a serviciilor de telemedicină, consolidarea cooperării transfrontaliere și a rețelelor de specialiști, în special pentru bolile rare și cazurile complexe, precum și investițiile în cercetare, inovare și utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale în domeniul sănătății.

Totodată, avizul adoptat solicită implicarea mai puternică a autorităților locale și regionale în planificarea, implementarea și monitorizarea investițiilor în sănătate, pentru ca fondurile europene să răspundă cât mai bine nevoilor reale ale comunităților.

„Pandemia și crizele recente au demonstrat că Europa are nevoie de sisteme medicale mai puternice, mai bine finanțate și mai bine pregătite. Prin acest aviz am reușit să introducem măsuri concrete pentru întărirea capacității sistemelor de sănătate, reducerea diferențelor dintre regiuni și creșterea accesului la servicii medicale de calitate. Obiectivul nostru este ca fiecare cetățean, indiferent de regiunea în care trăiește, să poată beneficia de servicii medicale moderne și accesibile”, a concluzionat vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.

Adoptarea avizului Comisiei pentru Sănătate Publică reprezintă un pas important în pregătirea viitorului cadru financiar european și a noilor Planuri Naționale și Regionale de Parteneriat. Prin susținerea unui capitol dedicat sănătății și a unei finanțări distincte de minimum 20 de miliarde de euro, Parlamentul European transmite un mesaj clar că investițiile în spitale, personal medical, prevenție, servicii de urgență și acces la tratament trebuie să devină priorități europene în perioada 2028–2034.