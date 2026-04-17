Protestatarul Ceaușescu și Nicușor Dan s-au plâns unul altuia de câte amenzi au de plătit

Activistul Marian Ceaușescu l-a luat la întrebări pe președintele Nicușor Dan, joi, după emisiunea „Piața Victoriei” de la Europa FM, unde șeful statului acordase un interviu. Ceaușescu i-a prezentat lui Nicușor Dan amenzile primite și i-a spus să revină la omul care era înainte de a deveni președinte. Nicușor Dan s-a plâns, la rândul lui, că are zeci de amenzi la activ.

Marian Ceaușescu i-a adus mai multe reproșuri în discuția de aproximativ 15 minute, susținând, printre altele, că, de când a devenit președinte, „cetățenii au sesizat că apără partidele și nu oamenii”, în special Partidul Social Democrat.

Nicușor Dan a respins afirmația, adăugând că „cine spune asta, trebuie să și vină cu argumente”.

„Argumente sunt, dar nu le veți accepta, cred”, i-a spus Marian Ceaușescu.

Întrebat care este diferența dintre el și fostul președinte Klaus Iohannis, Nicușor Dan i-a răspuns că el „este preocupat și va fi în continuare preocupat de reforma justiției.”

Activistul a mărturisit că ajunge să fie dezamăgit inclusiv de cei pe care îi susține, deși luptă, iese în stradă și este amendat pentru că susține cauze civile.

„Trebuie să vă luptați inclusiv pentru justiția asta. Și eu am luat… am luat cu totul vreo 70 de amenzi”, a declarat șeful statului la care Marian Ceaușescu a replicat că el are 130.

„Sunt la fel”, a argumentat Nicușor Dan, după ce activistul i-a spus să revină la omul care era înainte de a deveni președinte.

