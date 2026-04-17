Prima pagină » Știri politice » Confruntare între protestatrul Ceaușescu și Nicușor Dan. Ceaușescu i-a scos bilețelul “borfașilor, dați banii”

Activistul Marian Ceaușescu l-a luat la bani mărunți pe președintele Nicușor Dan, joi, după emisiunea de la Europa FM, unde șeful statului a acordat un interviu. Protestatarul i-a readus în atenție președintelui un mesaj celebru pe care l-a folosit în campania electorală și i-a făcut și un cadou. 

Marian Ceaușescu i-a adus lui Nicușor Dan, pe lângă reproșuri, și două obiecte simbolice. Primul cadou a fost un afiș celebru din campania electorală a președintelui, pe care scrie „Borfașilor, dați, bă, banii înapoi!”. La pachet cu afișul, protestatarul i-a reproșat lui Nicușor Dan că rata de recuperare a prejudiciilor în marile dosare de corupție rămâne infimă, în timp ce statul român a pierdut miliarde de euro.

Ceaușescu l-a mai întrebat pe Nicușor Dan dacă mesajul de pe afiș mai este valabil după ce a devenit președinte. Șeful statului i-a răspuns afirmativ, dar a simțit nevoia să se justifice și i-a spus protestatarului că nu el este responsabil pentru restituirea banilor.

Marian Ceaușescu: Mai este valabil mesajul acesta?

Nicușor Dan: Bineînțeles, numai că nu sunt eu cel care trebuie să dea banii înapoi. 

„Dumneavoastră nu trebuie să apărați interesele partidelor”

De asemenea, activistul i-a oferit lui Nicușor Dan un pix pe care scria „România” și i-a transmis că nu a fost votat de către partidele politice, ci de către cetățeni. Ceaușescu i-a subliniat președintelui că ar trebui să apere interesele cetățenilor care sunt furați de politicieni, nu interesele partidelor politice.

„Și am aici un pix pe care scrie România. Pentru că dumneavoastră nu ați fost votat de către partide politice, ci de către cetățeni. Dumneavoastră nu trebuie să apărați interesele partidelor, ci a cetățenilor, tocmai care sunt furați de către politicieni care fac parte din partide politice”, i-a mai spus Marian Ceaușescu lui Nicușor Dan.

