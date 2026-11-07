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Ministrul Apărării reacționează după atacul sângeros de la Caracal: „Nicio femeie nu trebuie să trăiască în teamă”

Ministrul Apărării reacționează după atacul sângeros de la Caracal: „Nicio femeie nu trebuie să trăiască în teamă”
Radu Oprea
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Ministrul Apărării, Radu Oprea, a reacționat într-o postare pe rețelele sociale după ce o femeie a fost înjunghiată pe o stradă din Caracal de fostul său soț, cadru militar activ. Oficialul a anunțat că a cerut verificarea responsabilităților instituției și cooperarea cu organele judiciare.

Într-o postare publicată pe Facebook, Radu Oprea a transmis că este revoltat de cazul de la Caracal și a condamnat orice formă de violență împotriva femeilor. Acesta a explicat că situația este cu atât mai gravă deoarece presupusul atacator al femeii este militar de meserie.

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Ministrul Apărării a subliniat că violența nu are niciun fel de justificare și nu poate fi tolerată în Armata României.

„Sunt profund revoltat de cazul de violență extremă petrecut la Caracal, unde o femeie a fost atacată cu un cuțit de soțul său, cadru militar activ. Condamn fără echivoc orice formă de violență împotriva femeilor. Faptul că persoana suspectată de această agresiune este militar face situația cu atât mai gravă.

Uniforma militară presupune responsabilitate, disciplină și respect față de viața și demnitatea umană. Violența nu are nicio justificare și nu poate fi tolerată în Armata României”, a scris Radu Oprea pe pagina sa de Facebook.

Radu Oprea: „Avem cu toții obligația să tratăm cu maximă seriozitate fenomenul violenței domestice”

Oficialul a precizat că a cerut verificarea tuturor aspectelor care țin de responsabilitatea Ministerului Apărării și a dat asigurări că instituția va coopera cu organele judiciare pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs agresiunea.

„Am solicitat verificarea tuturor aspectelor care țin de responsabilitatea instituției noastre și cooperarea deplină cu organele judiciare, pentru clarificarea circumstanțelor în care s-a produs acest act de violență.

Dincolo de acest caz, avem cu toții obligația să tratăm cu maximă seriozitate fenomenul violenței domestice. Semnalele de alarmă nu trebuie ignorate, iar protejarea victimelor trebuie să fie o prioritate reală pentru toate instituțiile statului”.

În finalul mesajului, ministrul Apărării și-a exprimat solidaritatea cu femeia agresată și a transmis că statutul profesional al unei persoane nu o poate pune deasupra legii.

„Îmi exprim solidaritatea cu victima și îi doresc însănătoșire grabnică. Nicio femeie nu trebuie să trăiască în teamă, iar nicio funcție, profesie sau uniformă nu poate constitui un scut în fața legii”.

O femeie a fost înjunghiată de fostul său soț, militar

Incidentul a avut loc seara trecută, pe o stradă din Caracal, județul Olt. Femeia s-a întâlnit cu fostul soț, de care era în proces de divorț, iar acesta a înjunghiat-o.

„În urma verificărilor efectuate, polițiștii au identificat victima, o femeie de 34 de ani, din municipiul Caracal, precum și persoana bănuită de comiterea faptei, respectiv un bărbat de 44 de ani, din aceeași localitate”.

Cazul a fost preluat de Parchetul Militar, având în vedere că agresorul este militar.

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