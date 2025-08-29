Consiliul Legislativ îl desființează pe Bolojan. „Încalcă rolul Parlamentului”

Consiliul legislativ (CL) a dat aviz negativ pe reforma pensiilor speciale din Pachetul II al Guvernului Bolojan. Premierul a introdus actul normativ, în ședința de vineri seară. Consiliul critică decizia de angajare a răspunderii Guvernului pe reforma pensiei speciale.

Consiliul Legislativ a dat aviz negativ pe lege. Printre motive se află și modul în care alege Bolojan să treacă acest proiect, eludând Parlamentul.

„Ocolirea procedurii de examinare și dezbatere a proiectului de lege, atât în cadrul comisiilor de specialitate, cât și în plenul fiecărei camere a Parlamentului (…) și recurgerea la angajarea răspunderii asupra unui proiect de lege nu își găsesc motivare nici în fapt, nici în drept”, arată Consiliul Legislativ.

Mai mult decât atât, CL semnalează că este încălcat rolul Parlamentului.

„În ceea ce privește modalitatea de reglementare, respectiv prin asumarea răspunderii Guvernului în fața Parlamentului, imediat după respingerea de către Senatul României al unui proiect de lege cu același obiect ca al uneia din legile asumate de Guvern, respectiv pensiile de serviciu ale magistraților, semnalăm că este încălcat rolul Parlamentului, de unică autoritate legiuitoare nefiind îndeplinite condițiile impuse de art. 114 din Constituție”, se arată în documentul CL.

