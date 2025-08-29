🚨 Pachetul II al lui Bolojan, în ședința de Guvern. SURSE: Reforma administrației locale, amânată/ Angajarea răspunderii, criticată

În scurt timp va avea loc briefingul de presă, potrivit surselor Gândul, însă până acum nu a fost anunțat oficial dacă și cine va face declarații. Există posibilitatea ca premierul Bolojan să fie cel care va prezenta Pachetul II.
În scurt timp va avea loc briefingul de presă, potrivit surselor Gândul, însă până acum nu a fost anunțat oficial dacă și cine va face declarații. Există posibilitatea ca premierul Bolojan să fie cel care va prezenta Pachetul II.
Surse din cadrul ședinței de Guvern au declarat pentru Gândul că reforma administrației locale nu va fi adoptată vineri seara.
Potrivit informațiilor noastre, proiectul urmează să fie dezbătut în continuare în interiorul coaliției, urmând ca, cel mai probabil, duminică, într-o nouă ședință extraordinară a Guvernului, să fie aprobat.
Europarlamentarul Gheorghe Piperea (AUR) a anunțat pe pagina sa de socializare că „opoziția va depune de 6 ori moțiune de cenzură, dacă puterea pentagonală forțează în acest hal Constituția”.
„În plus, însă, va fi și o sesizare a Comisiei de la Veneția pentru Democrație prin Drept, precum și a CtEDO.Nicio criză, cu atât mai puțin cea cauzată de proasta gestiune a banilor publici de către eterna putere “pro-europeană” nu poate justifica abandonul rolului Parlamentului în stat și ignorarea totală a principiului din Tratatul Uniunii Europene conform căruia deciziile politice trebuie să fie transparente și luate cât mai aproape de cetățeni. Plus că, așa cum rezultă din art. 2 din Constituție, suveranitatea națională aparține poporului, care o exercită prin reprezentanți aleși prin alegeri corecte”, a adaugat Piperea.
Ședința de guvern pentru adoptarea Pachetului II de măsuri fiscale a început la ora 18:00, confirmă surse politice guvernamentale pentru Gândul.
Consiliul legislativ (CL) a dat aviz negativ pe reforma pensiilor speciale din Pachetul II al Guvernului Bolojan. CL critică asumarea proiectului prin angajarea Guvernului și nu prin procedură parlamentară obișnuită.
„Ocolirea procedurii de examinare și dezbatere a proiectului de lege, atât în cadrul comisiilor de specialitate, cât și în plenul fiecărei camere a Parlamentului (…) și recurgerea la angajarea răspunderii asupra unui proiect de lege nu își găsesc motivare nici în fapt, nici în drept”, arată Consiliul Legislativ.
Avizul CL este obligatoriu, dar consultativ.
Vezi avizul Conisliului Legislativ – AICI
Palatul Victoria anunță, pentru a treia oară, o nouă oră la care va începe ședința de Guvern, respectiv 18:00.
Executivul a publicat și proiectele de pe agenda ședinței:
PROIECTE DE LEGI
PROIECTE DE ORDONANȚE
Consiliul Economic și Social a publicat avizele și pentru celelalte două proiecte de lege, astfel:
Reforma administrației locale – aviz favorabil cu observații
„A executa silit prestațiile de subzistență ale persoanei cu dizabilități, precum și un serviciu de suport (cum e asistentul personal), în raport cu neplata impozitelor locale transformă un instrument de sprijin vital într-o sancțiune fiscală, contrară principiului proporționalității și a obligațiilor internaționale privind nediscriminarea și protecția persoanelor vulnerabile”, se arată în observațiile CES.
Reforma privind eficientizarea resurselor publice – aviz favorabil cu observații
Surse guvernamentale au precizat pentru Gândul că ședința de Guvern a fost reprogramată pentru ora 17:00.
De asemenea, ședința CES a fost suspendată, deoarece nu exista avizul Ministerului Justiției pentru proiectul de reformă a administrației locale.
Consiliul Economic și Social a transmis către Executiv următoarele avize:
Reforma din sănătate – aviz favorabil cu observații
Reforma pensiilor speciale – aviz favorabil cu propuneri de modificare
Reforma guvernanței corporative – aviz favorabil
Eficientizarea activității unor autorități administrativ autonome – aviz favorabil
După reuniunea Consiliului Tripartit, Palatul Victoria a transmis un comunicat de presă prin care arată că premierul a răspuns punctual situațiilor semnalate de partenerii sociali. Ilie Bolojan a spus că „în momentul de față, sunt prea puțini umeri în economia reală pe care stă această țară”.
„La nivelul Guvernului, vom continua să mergem pe direcțiile anunțate: reducerea cheltuielilor statului, corectarea nedreptăților, creșterea veniturilor încasate la bugetul de stat și eșalonarea investițiilor. Nu este ușor să luăm toate aceste măsuri, pe unele nu le luăm cu inima deschisă, însă, prin punerea lor în aplicare, vom crea condiții de dezvoltare a țării în perioada următoare”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan, potrivit sursei citate.
Palatul Victoria anunță oficial ședința de Guvern extraordinară la ora 16:00. Se vor adopta toate cele 6 proiecte de lege care cuprind Pachetul II.
Pachetul de reforme vizează pensiile speciale magistraților, sistemul de sănătate, reforma administrației locale, măsuri fiscale, guvernanța coorporativă și eficientizarea unor autorități autonome.
Până la această oră CES nu a publicat avizele pe cele 6 proiecte. Aizul CES este obligatoriu, dar consultativ.
Președintele Blocului Sindical, Dumitru Costin, a declarat, la finalul ședinței Consiliului Tripartid pe Pachetul 2 cu premierul Ilie Bolojan, că este vorba de șapte proiecte de lege incluse, iar cel mai complex este cel care vizează măsurile fiscale.
„Am aflat că astăzi după-amiază, în ședința de Guvern, vor aproba proiectele de legi, le vor transmite la Parlament și vor intra pe procedura prevăzută de adoptarea răspunderii pe toate cele șapte. La pachet sunt șapte”, a precizat Dumitru Costin.
Citește mai multe – AICI
De la ora 10, la Palatul Victoria, a avut loc o ședință a Consiliului Național Tripartit, unde premierul Bolojan le-a prezentat sindicatelor și patronatelor noile măsuri din Pachetul 2, pe care urmează să-și angajeze răspunderea în Parlament la începutul săptămânii viitoare.
Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), a spus după ședință că i-a reproșat premierului faptul că se așteptau ca, în Pachetul 2, să se revină asupra măsurilor luate pentru educație și să se renunțe la o serie de prevederi, pentru că, așa cum se prezintă în momentul de față, acest sistem este „cel mai lovit”.
„I-am spus clar premierului: cel mai lovit domeniu este sistemul educațional. N-am intrat în foarte multe amănunte, i-am explicat că sunt situații în care, în urma acestor măsuri, vor exista copii care vor merge pe jos, prin pădure, distanțe considerabile, chiar prin zone cu urși. (…) De asemenea, comasări făcute haotic, școli comasate aflate la doar 5 km una de alta. Asta nu mai este management. Pentru ce economisești? 300 de lei, când, de fapt, dacă ai mutat, trebuie să pui un director adjunct? Atât se „câștigă” dintr-o comasare.”
Hăncescu a anunțat că anul școlar va începe în stradă cu proteste ale personalului din învățământ.
„Și i-am spus foarte clar premierului că este evident că nu vom sta cu mâinile în sân. Sistemul educațional va fi bulversat în anul școlar viitor, pentru că vor exista proteste continue. I-am spus limpede: deschiderea anului școlar se va face, în premieră în România, în ultimii 35 de ani, în fața Palatului Victoria, a Palatului Cotroceni și a prefecturilor. Va fi o deschidere a anului școlar altfel decât s-a făcut până acum”, a adăugat liderul FSLI.
Ședința CES este în desfășurare de mai bine de 20 de minute. Surse guvernamentale spun pentru Gândul că pachetul 2 de măsuri fiscale și administrative va fi adoptat vineri, într-o ședință extraordinară ce va avea loc la ora 14:00 sau 15:00, în funcție de sosirea avizelor CES.
Știrea inițială: Guvernul condus de Ilie Bolojan „intenționează” ca Pachetul II de reformă, spart în șase proiecte de lege distincte, să fie adoptat într-o ședință de Guvern programată vineri după-amiază, a anunțat joi purtătoarea de cuvânt a Palatului Victoria, Ioana Dogioiu. Până în prezent, însă, nu a fost transmis oficial convocatorul pentru ședința de Guvern.
De la cinci proiecte, câte erau anunțate miercuri seara de premierul Ilie Bolojan la Antena 3, pachetul s-a extins la șase inițiative legislative, conform informațiilor apărute joi după-amiază și prezentate de Gândul – AICI. Acestea formează Pachetul II de reforme pentru care șeful Guvernului își va angaja răspunderea în Parlament, în prima săptămână a noii sesiuni ordinare.
Motivul spargerii în șase proiecte de lege distincte este ca acest pachet să poată trece de controlul de constituționalitate al CCR.
Tot vineri este așteptat și avizul Consiliului Economic și Social (CES) pe toate cele șase proiecte de lege, transmise deja joi spre analiză și avizare. Ședința CES este programată să înceapă la ora 12:30.
În cazul în care, vineri după-amiază, toate cele șase proiecte vor fi adoptate în ședința de Guvern, urmează ca parlamentarii, cel mai probabil, să aibă termen până luni pentru depunerea amendamentelor.
Ulterior, proiectele cu modificările propuse se vor întoarce la Guvern pentru a stabili forma finală într-o nouă ședință, cel mai probabil tot luni. Decizia finală privind amendamentele acceptate rămâne însă exclusiv la latitudinea premierului Bolojan.
La începutul primei săptămâni din sesiunea ordinară a Parlamentului, Guvernul este așteptat să își angajeze răspunderea pe întregul pachet legislativ. Intenția cabinetului condus de Ilie Bolojan este ca angajarea răspunderii să aibă loc tot luni.
Experții consultați de Gândul trag un semnal de alarmă cu privire la cele 6 asumări de răspundere anunțate de Bolojan. Tudorel Toader, fost judecător la Curtea Constituțională, spune că angajarea răspunderii guvernării pe șase proiecte legislative „este o excepție de la regula generală”.
„Angajarea răspunderi este o excepție de la regula generală potrivit căreia legile se adoptă în Parlament prin dezbateri, amendamente. În decizii ale Curții Constituționale, faptul că pachetul de legi pentru care Guvernul își poate angaja răspunderea trebuie să fie omogen, să se refere la un domeniu de reglementare”, a spus Tudorel Toader, pentru Gândul.
Și fostul judecător Toni Neacșu, în prezent avocat, a declarat că procedura legiferării prin angajarea răspunderii este una excepțională, care ar trebui să fie posibilă doar în situații extreme. (citește mai multe AICI)
Foto: Gov.ro
AUTORUL RECOMANDĂ: