🚨 Pachetul II al lui Bolojan, în ședința de Guvern. SURSE: Reforma administrației locale, amânată/ Angajarea răspunderii, criticată

13:06

De la ora 10, la Palatul Victoria, a avut loc o ședință a Consiliului Național Tripartit, unde premierul Bolojan le-a prezentat sindicatelor și patronatelor noile măsuri din Pachetul 2, pe care urmează să-și angajeze răspunderea în Parlament la începutul săptămânii viitoare.

Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), a spus după ședință că i-a reproșat premierului faptul că se așteptau ca, în Pachetul 2, să se revină asupra măsurilor luate pentru educație și să se renunțe la o serie de prevederi, pentru că, așa cum se prezintă în momentul de față, acest sistem este „cel mai lovit”.

„I-am spus clar premierului: cel mai lovit domeniu este sistemul educațional. N-am intrat în foarte multe amănunte, i-am explicat că sunt situații în care, în urma acestor măsuri, vor exista copii care vor merge pe jos, prin pădure, distanțe considerabile, chiar prin zone cu urși. (…) De asemenea, comasări făcute haotic, școli comasate aflate la doar 5 km una de alta. Asta nu mai este management. Pentru ce economisești? 300 de lei, când, de fapt, dacă ai mutat, trebuie să pui un director adjunct? Atât se „câștigă” dintr-o comasare.”

Hăncescu a anunțat că anul școlar va începe în stradă cu proteste ale personalului din învățământ.