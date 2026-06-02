Generalul Costică Voicu, fost șef al Poliției Române, a încetat din viață. Acesta ar fi suferit de o boală incurabilă

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat decesul generalului Costică Voicu, fost inspector general al Poliției Române și fost rector al Academiei de Poliție. Potrivit surselor MEDIAFAX, fostul oficial suferea de o boală incurabilă și a decedat la spitalul SRI.

„Am primit cu tristețe vestea că generalul Costică Voicu, fost inspector general al Poliției Române și fost rector al Academiei de Poliție, a trecut la cele veșnice”, se arată în mesajul publicat de Ministerul Afacerilor Interne pe Facebook.

Conform surselor MEDIAFAX, generalul Costică Voicu se lupta de mai mult timp cu un cancer. Starea sa de sănătate s-a agravat brusc la începutul săptămânii. Luni, acesta a intrat în comă și a fost transportat de urgență de către familie la spitalul Serviciului Român de Informații.

În ciuda eforturilor depuse de medici, acesta a încetat din viață marți.

Miercuri, la ora 19:00, la capela Academiei de Poliție va avea loc slujba stâlpilor. Joi, de la 12:45, cortegiul funerar va pleca de la sediul Academiei de Poliție către Cimitirul Ghencea 3, unde la 14:00 va avea loc slujba de înmormântare.

„Transmitem sincere condoleanțe familiei și tuturor celor care i-au fost aproape. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, mai transmite MAI.

Condoleanțe au fost transmise și de Asociația Internațională a Polițiștilor – Secția Română.

„Cu profundă tristețe am aflat despre trecerea în neființă a generalului Costică Voicu, fost președinte al IPA Secția Română, fost inspector general al Poliției Române și fost rector al Academiei de Poliție.

Președinte al IPA România timp de peste două decenii, în perioada 1992-2018, domnul general Costică Voicu și-a pus în mod decisiv amprenta asupra dezvoltării organizației, contribuind la transformarea acesteia într-un reper pentru cei care poartă uniforma și într-un model de bune practici recunoscut la nivel internațional”, transmite Asociația.

