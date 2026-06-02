Prima pagină » Știri politice » Oana Țoiu s-a întâlnit cu Mike Waltz, reprezentantul permanent al SUA la ONU: Parteneriatul nostru strategic e construit pe încredere

Oana Țoiu s-a întâlnit cu Mike Waltz, reprezentantul permanent al SUA la ONU: Parteneriatul nostru strategic e construit pe încredere

Oana Țoiu s-a întâlnit cu Mike Waltz, reprezentantul permanent al SUA la ONU: Parteneriatul nostru strategic e construit pe încredere
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, a avut la New York o întâlnire cu reprezentantul permanent al SUA la ONU, Mike Waltz, în contextul reuniunii de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, convocat la solicitarea României, după incidentul în care o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați.

Oana Țoiu a transmis într-o postare pe rețelele sociale că discuțiile cu Waltz s-au concentrat asupra implicațiilor de securitate ale incidentului cu drona rusă în România și asupra cooperării dintre București și Washington în fața provocărilor la adresa securității euroatlantice.

„Am avut o întâlnire foarte bună cu Mike Waltz, reprezentantul permanent al SUA la ONU, alături de echipele noastre. Am discutat despre implicațiile de securitate ale incidentului cu drona rusă în România, un act iresponsabil cu consecințe directe asupra cetățenilor români civili. În Consiliul de Securitate al ONU vocea Statelor Unite ale Americii a fost fermă și principială.

Parteneriatul nostru strategic e construit pe încredere și pe un dialog transatlantic real, în fața provocărilor la adresa ordinii internaționale”, a scris Oana Țoiu pe Facebook. 

România a convocat Consiliul de Securitate al ONU, pentru prima dată în istorie

Ministra de Externe a României a spus în cadrul dezbaterilor reuniunii Consiliului de Securitate al ONU că România a apelat în premieră la acest for internațional deoarece securitatea țării noastre a fost direct încălcată, după ce, până acum, România a funcționat ca un pilon de stabilitate regională.

„Este imperativ ca acest Consiliu să se ocupe de această agresiune neprovocată. Consiliul de Securitate este cel mai puternic instrument al comunității internaționale, un instrument pentru a preveni percepția normalizării abuzului. Putem și trebuie să ne asigurăm că aceste limite nu se mută. Să nu considerăm că această nouă escaladare este noua normalitate”, a declarat Oana Țoiu. 

RECOMANDAREA AUTORULUI: 

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Oana Gheorghiu: Este momentul potrivit să ne uităm mai atent la cum funcționează, în realitate, selecția conducerilor companiilor de stat din România
17:53
Oana Gheorghiu: Este momentul potrivit să ne uităm mai atent la cum funcționează, în realitate, selecția conducerilor companiilor de stat din România
REACȚIE Ciprian Ciucu, acuzații la adresa PSD: „Bravo vouă, geniilor! Nu vă puteți căra liniștiți la Monaco”. Ce reproșuri i-a făcut edilul lui Nicușor Dan
17:50
Ciprian Ciucu, acuzații la adresa PSD: „Bravo vouă, geniilor! Nu vă puteți căra liniștiți la Monaco”. Ce reproșuri i-a făcut edilul lui Nicușor Dan
ULTIMA ORĂ Șeful Armatei respinge acuzațiile DNA: „Nu pot să nu observ caracterul cel puțin curios al momentului ales pentru formularea acestor acuzații”
17:35
Șeful Armatei respinge acuzațiile DNA: „Nu pot să nu observ caracterul cel puțin curios al momentului ales pentru formularea acestor acuzații”
FLASH NEWS Miruță anunță că România a cumpărat echipamente antidronă de 3 miliarde de euro prin SAFE. MApN a solicitat și ajutorul NATO
17:32
Miruță anunță că România a cumpărat echipamente antidronă de 3 miliarde de euro prin SAFE. MApN a solicitat și ajutorul NATO
FLASH NEWS Petrișor Peiu (AUR): Execuția bugetară indică clar esența „reformei” Bolojan: stoparea investițiilor și înghețarea pensiilor
16:59
Petrișor Peiu (AUR): Execuția bugetară indică clar esența „reformei” Bolojan: stoparea investițiilor și înghețarea pensiilor
REACȚIE Petrișor Peiu: „Nu votăm un guvern care are un alt premier decât un premier AUR. Nu votăm un guvern în care nu suntem parte”
16:22
Petrișor Peiu: „Nu votăm un guvern care are un alt premier decât un premier AUR. Nu votăm un guvern în care nu suntem parte”
Mediafax
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
Digi24
„Războiul poate fi încheiat până la sfârșitul zilei”. Singura condiție anunțată de Kremlin
Cancan.ro
DOLIU în Poliția Română! A murit generalul Costică Voicu
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
„Ar trebui să demisioneze imediat. Rușii își freacă mâinile de bucurie!”. Generali de top reacționează după ce șeful Armatei a devenit suspect la DNA
Mediafax
Rusia despre explozia de la Galați: „O dronă rusească făcea praf blocul”
Click
Noi detalii în cazul polițistului ucis la Piatra-Neamț de propriul său fiu. Care au fost ultimele sale cuvinte înainte de tragedie
Digi24
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia plătește chiar și 200.000 de lei angajaților care își dau demisia
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un virus gigantic care se reproduce într-un mod complet unic
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Psiholog: – Bulă, înainte să începem terapia, o singură întrebare mai am!
Descopera.ro
Sonda Psyche folosește planeta Marte drept o „praștie” uriașă către o lume metalică misterioasă
EXCLUSIV Bușcu: E posibil ca Gheorghiță să fi faultat SAFE/Acuz tot corpul conducerii militare de joc premeditat în favoarea Rusiei
17:56
Bușcu: E posibil ca Gheorghiță să fi faultat SAFE/Acuz tot corpul conducerii militare de joc premeditat în favoarea Rusiei
VIDEO Frații Tate, primiți cu dansuri, pâine și sare pe aeroport, în Rusia. Imaginile cu protocolul rusesc au devenit virale
17:28
Frații Tate, primiți cu dansuri, pâine și sare pe aeroport, în Rusia. Imaginile cu protocolul rusesc au devenit virale
MILITAR Fost consilier de la Casa Albă: Barack Obama era pregătit să intre în război cu Rusia pentru statele baltice, dar nu pentru Ucraina
17:20
Fost consilier de la Casa Albă: Barack Obama era pregătit să intre în război cu Rusia pentru statele baltice, dar nu pentru Ucraina
DECES Generalul Costică Voicu, fost șef al Poliției Române, a încetat din viață. Acesta ar fi suferit de o boală incurabilă
17:16
Generalul Costică Voicu, fost șef al Poliției Române, a încetat din viață. Acesta ar fi suferit de o boală incurabilă
TENSIUNI Ofițer iranian: „Reluarea războiului cu SUA pare inevitabilă”/ Fox News: Trump, furios pe Netanyahu din cauza operațiunilor israeliene din Liban
17:06
Ofițer iranian: „Reluarea războiului cu SUA pare inevitabilă”/ Fox News: Trump, furios pe Netanyahu din cauza operațiunilor israeliene din Liban
EXCLUSIV Dilema lui Nicușor Dan în plină criză politică. Doru Bușcu: El nu vrea alegeri anticipate
17:01
Dilema lui Nicușor Dan în plină criză politică. Doru Bușcu: El nu vrea alegeri anticipate

Cele mai noi

Trimite acest link pe