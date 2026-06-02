Oana Țoiu s-a întâlnit cu Mike Waltz, reprezentantul permanent al SUA la ONU: Parteneriatul nostru strategic e construit pe încredere

Ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, a avut la New York o întâlnire cu reprezentantul permanent al SUA la ONU, Mike Waltz, în contextul reuniunii de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, convocat la solicitarea României, după incidentul în care o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați.

Oana Țoiu a transmis într-o postare pe rețelele sociale că discuțiile cu Waltz s-au concentrat asupra implicațiilor de securitate ale incidentului cu drona rusă în România și asupra cooperării dintre București și Washington în fața provocărilor la adresa securității euroatlantice.

„Am avut o întâlnire foarte bună cu Mike Waltz, reprezentantul permanent al SUA la ONU, alături de echipele noastre. Am discutat despre implicațiile de securitate ale incidentului cu drona rusă în România, un act iresponsabil cu consecințe directe asupra cetățenilor români civili. În Consiliul de Securitate al ONU vocea Statelor Unite ale Americii a fost fermă și principială. Parteneriatul nostru strategic e construit pe încredere și pe un dialog transatlantic real, în fața provocărilor la adresa ordinii internaționale”, a scris Oana Țoiu pe Facebook.

România a convocat Consiliul de Securitate al ONU, pentru prima dată în istorie

Ministra de Externe a României a spus în cadrul dezbaterilor reuniunii Consiliului de Securitate al ONU că România a apelat în premieră la acest for internațional deoarece securitatea țării noastre a fost direct încălcată, după ce, până acum, România a funcționat ca un pilon de stabilitate regională.

„Este imperativ ca acest Consiliu să se ocupe de această agresiune neprovocată. Consiliul de Securitate este cel mai puternic instrument al comunității internaționale, un instrument pentru a preveni percepția normalizării abuzului. Putem și trebuie să ne asigurăm că aceste limite nu se mută. Să nu considerăm că această nouă escaladare este noua normalitate”, a declarat Oana Țoiu.

