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Social-democrații îi solicită lui Siegfried Mureșan să prezinte planul pentru România înaintea negocierilor pentru voturile de învestitură

Social-democrații îi solicită lui Siegfried Mureșan să prezinte planul pentru România înaintea negocierilor pentru voturile de învestitură
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În cursul zilei de vineri, 18 septembrie, Partidul Social Democrat (PSD) a transmis un comunicat prin intermediul căruia îi solicită lui Siegfried Mureșan să prezinte planul pentru România înaintea negocierilor pentru voturile de învestitură.

PSD îi cere lui Siegfried Mureșan să prezinte public planul pentru România și să spună dacă va schimba sau va continua politicile Guvernului Bolojan. Social-democrații susțin că mai întâi trebuie prezentate programul și măsurile pentru români, iar apoi să fie discutată formarea unei majorități parlamentare. Vă reamintim că, ieri, Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru poziția de premier.

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Siegfried Mureșan

„Înainte de orice discuție despre majorități și voturile PSD, Siegfried Mureșan trebuie să răspundă public la o întrebare fundamentală: Vrea să schimbe politicile Guvernului Bolojan sau vrea să le continue?”, se arată în prima parte a comunicatului PSD.

Ce îi solicită social-democrații lui Siegfried Mureșan, înainte de votul din Parlament

PSD îi cere lui Siegfried Mureșan să prezinte concret planul pentru scoaterea României din criza economică și socială. Social-democrații vor să afle ce măsuri propune pentru economie, nivelul de trai, puterea de cumpărare, companiile românești, locurile de muncă și serviciile publice esențiale.

PSD îi solicită, de asemenea, să precizeze dacă va continua politicile Guvernului Bolojan sau dacă intenționează să schimbe direcția. Social-democrații susțin că discuțiile despre majoritatea parlamentară trebuie să vină după prezentarea programului și a măsurilor pentru România.

„PSD consideră că aceasta ar fi prima dovadă de normalitate politică. Astfel, din momentul în care a acceptat desemnarea pentru funcția de prim-ministru, Siegfried Mureșan are obligația să le spună românilor care este planul său pentru a scoate țara din criza economică și socială în care a ajuns după guvernarea condusă de Ilie Bolojan, președintele propriului său partid.

Prim-ministrul desemnat trebuie să spună concret ce propune pentru economie și pentru nivelul de trai al românilor. Va continua politica de austeritate? Va menține actuala povară fiscală sau propune o schimbare? Ce măsuri are pentru protejarea puterii de cumpărare, susținerea companiilor românești și păstrarea locurilor de muncă? Cum va asigura funcționarea serviciilor publice esențiale, de la sănătate până la administrația locală?

Mai mult, el trebuie să clarifice fără echivoc un lucru: consideră că politicile Guvernului Bolojan au fost corecte și intenționează să le continue sau consideră că România are nevoie de o schimbare de direcție?

Întâi programul pentru România. Întâi măsurile pentru români. Abia apoi discuții despre voturi pentru o majoritate parlamentară”, se arată în comunicatul transmis de social-democrați.

Foto: colaj Gândul, Mediafax Foto

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