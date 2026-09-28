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Siegfried Mureșan amenință cu proteste de stradă în cazul în care Sorin Grindeanu revine la Palatul Victoria. “Ni se vor da motive”

Ruxandra Radulescu
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Premierul desemnat Siegfried Mureșan susține că revenirea lui Sorin Grindeanu la Palatul Victoria ar genera proteste în stradă și a făcut trimitere la protestele violente de la 10 august 2018, după adoptarea OUG 13. Potrivit lui Mureșan, în cazul în care Guvernul său nu va primi votul de învestitură în Parlament, este posibil ca scenariul alegerilor anticipate să devină o realitate.

Siegfried Mureșan mai precizează că preferă „două luni de campanie electorală” în locul a „doi ani de băltire la cheremul majorității PSD-AUR”.

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„Eu nu aș dori ca premierul OUG 13 să revină la Palatul Victoria. Ar însemna că noi, din nou, probabil vom avea motive, ni se vor da motive să ieșim în stradă. Cred că acest lucru ar fi rău pentru România, ca Sorin Grindeanu să revină la Palatul Victoria, dar este decizia președintelui României pe cine va desemna să formeze un nou guvern în cazul în care săptămâna aceasta nu avem un vot pozitiv. Dar, repet, noi lucrăm pentru un vot pozitiv săptămâna aceasta”, afirmă Siegfried Mureșan, la Digi24.

Întrebat despre posibilitatea ca președintele Nicușor Dan să facă o desemnare în persoana lui Sorin Grindeanu, în cazul în care Guvernul Mureșan va pica la votul în Parlament, europarlamentarul a precizat că liderul de la Cotroceni nu a „speculat” nimic în această privință.

„Nu. Președintele României și cu mine am discutat mereu doar despre formarea acestui guvern, iar vineri, când ne-am întâlnit, i-am prezentat președintelui programul de guvernare și acesta a fost subiectul discuției. Nicio speculație despre un alt guvern, pentru că nu există scenariu după ziua de miercuri în momentul de față”, precizează el.

Mureșan: „În momentul de față avem 170 de voturi”

Cu două zile înaintea votului de învestitură de miercuri, 30 septembrie, Siegfried Mureșan recunoaște că mizează doar pe 170 de voturi din 233 necesare pentru învestirea noului Cabinet.

„În momentul de față avem 170 de voturi ale celor trei partide care susțin acest guvern PNL, USR și UDMR și rezultate foarte bune după discuțiile cu grupul minorităților”, spune

Grindeanu: „Mureșan este decuplat total de România. Nu cedăm șantajului politic”

Conducerea reunită a Partidului Social Democrat a decis, luni 28 septembrie, în cadrul Consiliului Politic Național, cu unanimitate de voturi, să nu voteze învestirea lui Siegfried Mureșan.

Sorin Grindeanu a declarat că aplicarea măsurilor din programul lui Siegfried Mureșan ar duce la un deficit de 7,4% din PIB.

„Vedem un program de guvernare care spune cum va continua austeritatea lui Bolojan și cum îi va favoriza pe cei bogati în defavoarea celor cu venituri mici și medii. Este un program fără surse de finanțare și fără studii de impact.

Cei care susțin aceste măsuri amenință că România va intra în junk dacă nu îl votăm, dar o simplă analiză ne arată că aplicarea acestor măsuri ar duce la un deficit de 7,4 % din PIB. PSD va vota doar un guvern pro-români.

Mureșan este decuplat total de România. Nu cedăm șantajului politic”, a declarat Sorin Grindeanu după CPN.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus, sâmbătă, 25 septembrie, la Parlament, atât programul de guvernare, cât și lista miniștrilor propuși de PNL, USR și UDMR. Luni au început audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan. Procedura durează două zile și fiecare dintre miniștrii propuși va fi audiat câte o oră, la cererea premierului desemnat Siegfried Mureșan.

VIDEO: Digi24

Comentarii 2
  • Marius George

    Sigfied sa ne introduca limba in *** ca sa ne otraveasca ! Nu va ajunge nici pana la tocul usii la Guvern .. sa-i spuna cineva CA ESTE *** SI INCOMPETENT! Nu mai este loc de tatonari si sa vedem poate ne iesie ..USR si PNL sunt niste *** pe fatza! Deci hai sctir in ***

  • Constantin Enescu

    Gunoiul ăsta care incită la violentă trebuie DE URGENȚĂ ARESTAT!
    Alooo poliția, justiția, este un caz real de incitare la violență, nu unul fabricat ca în cazul Georgescu!

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