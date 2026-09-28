Temutul Kamaz face dezvăluiri despre oamenii din jurul lui Gigi Becali și despre banii primiți la stadion

Bogdan Măgurean, cunoscut sub numele de Kamaz, a povestit că a văzut o sumă importantă de bani într-o pungă aflată sub scaunul unei mașini Toyota Celica pe care o conducea Cătălin Zmărăndescu. Măgurean a făcut declarațiile în cadrul emisiunii Martorii, în timp ce vorbea despre perioada în care mergea la meciuri și despre relația cu Gigi Becali. Urmăriți emisiunea pe YouTube.

Kamaz spune că a văzut bani în mașina lui Zmărăndescu

Kamaz a relatat un episod în care ar fi mers împreună cu Cătălin Zmărăndescu cu o Toyota Celica. Potrivit acestuia, Zmărăndescu i-ar fi cerut să bage mâna sub scaun și să scoată bani dintr-o pungă. Acesta a estimat că în pungă s-ar fi aflat câteva zeci de mii de euro, precizând însă că nu își amintește cu exactitate suma

Andrei Dumitrescu: „Cum era în spatele” lui Gigi? Kamaz: „Gigi ținea la Zmărândescu. Eu am văzut bani la Zmărândescu” Andrei Dumitrescu: „Dar tu ai văzut bani de la Zmărândescu?” Kamaz: „Nu am văzut foarte mulți bani. Dar dacă îmi trebuia să mă duc acasă, bine, cumva, tot nea Gigi mi-i dădea. Dar am văzut bani la Zmărândescu. Am mers o dată, nu mai știu cum se numea clubul ăla. Și avea el o Toyota Celica. Dacă ții tu minte, avea el o Toyota Celica. Și nu știu unde am mers și mi-a zis: „Bogdan, bagă mâna sub scaun, la tine.” Eram în dreapta. Și am băgat mâna sub scaun. Și mi-a zis: „Bagă mâna acolo, după pungă. Era o pungă și era plină cu bani. Avea vreo 30, 40, 50 de mii de euro”.

Kamaz: „Primeam bani de la Gigi Becali când mergeam la stadion” În aceeași discuție, Kamaz a vorbit despre banii pe care îi primea când mergea la stadion. Acesta a susținut că, atunci când avea nevoie de bani pentru a ajunge acasă, primea bani de la Gigi Becali. El a precizat că era plătit pentru prezența la meciuri, fără să ajungă însă să se bată efectiv.

Andrei Dumitrescu: „Tu ai fost la vreo intervenție?” Kamaz: „Da, ne plătea. Dacă mergeam și ne duceam pe stadion să lucrăm când erau meciuri și când jucam cu Manchesterul, ne dădea bani.” Andrei Dumitrescu: „Te-ai bătut pentru Gigi vreodată? Kamaz: „Nu, nu apucai să te bați, erau mulți; dacă se întâmpla să înceapă chiar scandalul și ajungeai primul, îl împingeai tu pe ăla, adică erau mulți, erau mulți, erau jandarmi.”

În concluzie, Kamaz a povestit despre banii pe care îi primea în perioada în care mergea la meciuri. Potrivit relatării sale, era plătit pentru prezența la stadion, însă nu a ajuns să participe la bătăi.