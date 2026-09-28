Prima pagină » Emisiuni » Temutul Kamaz face dezvăluiri despre oamenii din jurul lui Gigi Becali și despre banii primiți la stadion

Temutul Kamaz face dezvăluiri despre oamenii din jurul lui Gigi Becali și despre banii primiți la stadion

Serdaru Mihaela
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Bogdan Măgurean, cunoscut sub numele de Kamaz, a povestit că a văzut o sumă importantă de bani într-o pungă aflată sub scaunul unei mașini Toyota Celica pe care o conducea Cătălin Zmărăndescu. Măgurean a făcut declarațiile în cadrul emisiunii Martorii, în timp ce vorbea despre perioada în care mergea la meciuri și despre relația cu Gigi Becali. Urmăriți emisiunea pe YouTube.

Kamaz spune că a văzut bani în mașina lui Zmărăndescu

Kamaz a relatat un episod în care ar fi mers împreună cu Cătălin Zmărăndescu cu o Toyota Celica. Potrivit acestuia, Zmărăndescu i-ar fi cerut să bage mâna sub scaun și să scoată bani dintr-o pungă. Acesta a estimat că în pungă s-ar fi aflat câteva zeci de mii de euro, precizând însă că nu își amintește cu exactitate suma

Andrei Dumitrescu: „Cum era în spatele” lui Gigi? 

Kamaz: „Gigi ținea la Zmărândescu. Eu am văzut bani la Zmărândescu”

Andrei Dumitrescu: „Dar tu ai văzut bani de la Zmărândescu?”

Kamaz: „Nu am văzut foarte mulți bani. Dar dacă îmi trebuia să mă duc acasă, bine, cumva, tot nea Gigi mi-i dădea. Dar am văzut bani la Zmărândescu. Am mers o dată, nu mai știu cum se numea clubul ăla. Și avea el o Toyota Celica. Dacă ții tu minte, avea el o Toyota Celica. Și nu știu unde am mers și mi-a zis: „Bogdan, bagă mâna sub scaun, la tine.” Eram în dreapta. Și am băgat mâna sub scaun. Și mi-a zis: „Bagă mâna acolo, după pungă. Era o pungă și era plină cu bani. Avea vreo 30, 40, 50 de mii de euro”.

Kamaz: „Primeam bani de la Gigi Becali când mergeam la stadion”

În aceeași discuție, Kamaz a vorbit despre banii pe care îi primea când mergea la stadion. Acesta a susținut că, atunci când avea nevoie de bani pentru a ajunge acasă, primea bani de la Gigi Becali. El a precizat că era plătit pentru prezența la meciuri, fără să ajungă însă să se bată efectiv.

Andrei Dumitrescu: „Tu ai fost la vreo intervenție?”

Kamaz: „Da, ne plătea. Dacă mergeam și ne duceam pe stadion să lucrăm când erau meciuri și când jucam cu Manchesterul, ne dădea bani.”

Andrei Dumitrescu: „Te-ai bătut pentru Gigi vreodată?

Kamaz: „Nu, nu apucai să te bați, erau mulți; dacă se întâmpla să înceapă chiar scandalul și ajungeai primul, îl împingeai tu pe ăla, adică erau mulți, erau mulți, erau jandarmi.”

În concluzie, Kamaz a povestit despre banii pe care îi primea în perioada în care mergea la meciuri. Potrivit relatării sale, era plătit pentru prezența la stadion, însă nu a ajuns să participe la bătăi.
Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Bogdan Măgurean, bodyguard pentru oameni cu milioane de euro: „Îmi dădeau câte 10.000-15.000 să mă duc cu ei câteva zile”
19:12
Bogdan Măgurean, bodyguard pentru oameni cu milioane de euro: „Îmi dădeau câte 10.000-15.000 să mă duc cu ei câteva zile”
EXCLUSIV Kamaz a făcut dezvăluiri despre referendumul din 2012 și condamnarea sa: „Ăștia m-au lăsat baltă”
18:00
Kamaz a făcut dezvăluiri despre referendumul din 2012 și condamnarea sa: „Ăștia m-au lăsat baltă”
EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe luni, 28 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. Ramona Bruynseels analizează guvernul Mureșan. Suntem cu un pas mai aproape de anticipate?
15:35
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe luni, 28 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. Ramona Bruynseels analizează guvernul Mureșan. Suntem cu un pas mai aproape de anticipate?
EMISIUNI Duminică 27 septembrie, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII- TEMUTUL KAMAZ, O VIAȚĂ CU GARDA SUS
19:00, 26 Sep 2026
Duminică 27 septembrie, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII- TEMUTUL KAMAZ, O VIAȚĂ CU GARDA SUS
EXCLUSIV Deputatul AUR Mugur Mihăescu avertisment grav despre soarta Europei. „Singura șansă a liderilor europeni să rămână la conducere e prin război/ Mă tem de asta”
11:00, 26 Sep 2026
Deputatul AUR Mugur Mihăescu avertisment grav despre soarta Europei. „Singura șansă a liderilor europeni să rămână la conducere e prin război/ Mă tem de asta”
EXCLUSIV Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 25 septembrie, de la ora 20.30
13:00, 25 Sep 2026
Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 25 septembrie, de la ora 20.30
Mediafax
Școala din Italia unde copiii datornicilor mănâncă altceva
Digi24
Cum a ajuns un mort „să conducă” de 122 de ori camioane încărcate cu lemn
Cancan.ro
Simona Halep l-a luat pe iubi milionar de la aeroport și l-a dus în cuibușorul lor de nebunii!
Prosport.ro
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Adevarul
Ce condiții pune AUR pentru a vota un guvern PSD │SURSE
Mediafax
Scandal URIAȘ la o universitate din SUA. Studentă agresată sexual de șapte colegi. Pedeapsa INCREDIBILĂ primită
Click
Andrei Duban, tată de adolescent. Cum se înțelege cu fiul său de 14 ani: „Câteodată sunt prieten cu el”
Digi24
Obiectul 1335 de sub Muntele Apocalipsei. Rușii reînvie un sistem de răspuns nuclear automatizat din timpul Războiului Rece
Cancan.ro
Ea este Ioana, femeia din Vrancea ucisă de soț. Un copilaș a rămas orfan de mamă
Ce se întâmplă doctore
Semnal de alarmă pentru un antibiotic cunoscut. Are un risc mai mare de deces! E folosit la pneumonie și infecții urinare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dedeman vinde camere de supraveghere cu încărcare solară la prețuri foarte bune. Pot fi montate și în zone fără Wi-Fi
Descopera.ro
Premieră în fizică: Oamenii de știință au observat „săriturile cuantice” ale sunetului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a condus Egiptul Antic acum 5.000 de ani? A domnit cu mult înaintea Cleopatrei
Mediafax Italia
Românca devenită MISS ITALIA are o problemă pe care nu o rezolvă nicio coroană!
Mediafax Spania
NOUA REGULĂ de circulație. De la 1 octombrie NU MAI AI VOIE să faci asta la trecerile de pietoni!
REACȚIE Romgaz face precizări în scandalul presupuselor influenți americane pentru achiziția de LNG: „Niciun oficial nu a exercitat presiuni pentru a determina compana să încheie vreun contract de achiziție de gaze, indiferent de sursă”
19:12
Romgaz face precizări în scandalul presupuselor influenți americane pentru achiziția de LNG: „Niciun oficial nu a exercitat presiuni pentru a determina compana să încheie vreun contract de achiziție de gaze, indiferent de sursă”
REACȚIE După ce Gândul a scris despre scandalul cenzurării naistului Nicolae Voiculeț la un eveniment diplomatic, Biblioteca Metropolitană București anunță că acesta va avea loc
19:01
După ce Gândul a scris despre scandalul cenzurării naistului Nicolae Voiculeț la un eveniment diplomatic, Biblioteca Metropolitană București anunță că acesta va avea loc
FLASH NEWS Ambasadorul american în România, reacție la scandalul diplomatei SUA din Grecia: „Este o problemă pe care România trebuie să o rezolve singură”
19:00
Ambasadorul american în România, reacție la scandalul diplomatei SUA din Grecia: „Este o problemă pe care România trebuie să o rezolve singură”
EDITORIAL Ștefan Popescu analizează scandalul momentului: Ce ar trebui să facă România pentru o relație realistă cu Statele Unite ale Americii
19:00
Ștefan Popescu analizează scandalul momentului: Ce ar trebui să facă România pentru o relație realistă cu Statele Unite ale Americii
ACTUALITATE În 2020, campania GoFundMe pentru George Floyd a strâns 14,7 milioane de dolari. Șase ani mai târziu, frații săi cer explicații despre bani
18:53
În 2020, campania GoFundMe pentru George Floyd a strâns 14,7 milioane de dolari. Șase ani mai târziu, frații săi cer explicații despre bani
FLASH NEWS Vizită secretă a lui Netanyahu la Abu Dhabi cu o lună înainte de alegerile din Israel. Miza întâlnirii: avertismentul privind atacul Hamas
18:48
Vizită secretă a lui Netanyahu la Abu Dhabi cu o lună înainte de alegerile din Israel. Miza întâlnirii: avertismentul privind atacul Hamas

Cele mai noi

Trimite acest link pe