Dominic Fritz, mesaj de mulțumire după încercarea de confiscare a ideii de Revoluție la Timișoara. Ce a transmis edilul declarat incompatibil de instanțe

Primarul Timișoarei le mulțumește, pe o rețea de socializare, celor care i s-au alăturat la evenimentul de ieri „Timișoara. Revoluția continuă„, cu prilejul împlinirii a şase ani de la alegerile locale din 2020. Social- democrații Radu Marinescu și Alexandru Rogobete au contestat asocierea evenimentului cu simbolistica Revoluției din 1989. „Timișoara nu este Fritz. Iar Revoluția din 1989 nu este USR!”, a transmis fostul ministru al Sănătății. Și președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, l-a criticat dur pe Dominic Fritz. El a susținut că termenul „revoluție” nu ar trebui folosit în scop electoral și a precizat că prin evenimentul organizat la Timișoara „s-a depășit orice limită”. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și-a reunit susținătorii la Timișoara, cu trei zile înainte de încetarea mandatului său, ca urmare a aplicării noii legi ANI. În discursul său, Fritz a declarat că USR „nu se va da bătut” și va contina să lupte pentru un guvern fără PSD şi fără AUR.

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„Mulțumesc tuturor celor care au umplut până la refuz sala de la CRAFT ieri, la evenimentul-manifest ”Timișoara. Revoluția continuă”. M-am încărcat cu energia voastră pentru luptele care vor veni„, a scris Fritz pe Facebook.

Fritz: Nu renunțați. Eu vă promit că nu mă voi opri Dominic Fritz pare că suportă cu greu pierderea funcției de edil al Timișoarei și îi îndeamnă pe oameni „să se bată pentru o Românie dreaptă”.