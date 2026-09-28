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Poliția din Regatul Unit a decis eliberarea pe cauțiune a suspecților tentativei de atentat de la baza aeriană RAF Fairford. Cum se apără Iranul în fața acuzațiilor de implicare în complot

Melania Agiu
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Cei cinci suspecți arestați pentru tentativa de atentat la baza militară americană RAF Fairford din comitatul Gloucestershire, Anglia, au fost eliberați pe cauțiune, a declarat șeful poliției antiteroriste, comisarul adjunct Laurence Taylor, relatează Sky News.

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„Pot confirma că, în urma unor interogatorii și anchete aprofundate, cei cinci bărbați care au fost arestați vor fi eliberați pe cauțiune în această după-amiază”, a declarat Taylor reporterilor.

„Ca să fie foarte clar, asta nu înseamnă că ancheta s-a încheiat.

„Li se impun condiții stricte privind deplasările și contactul cu alte persoane.

„Ei rămân în mod categoric sub anchetă, pe măsură ce explorăm mai multe piste de investigație.”

Vehiculele au fost percheziționate „cu sprijinul forțelor militare”

Comisarul confirmă, de asemenea, detaliile incidentului, inclusiv faptul că bărbații se deplasau în trei vehicule care au fost percheziționate ulterior „cu sprijinul forțelor militare și al experților criminalisti”.

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„Resurse semnificative” sunt în continuare mobilizate la fața locului, iar zona rămâne izolată pe durata anchetei.

„Cu toate acestea, vom reduce aceste măsuri mai târziu în cursul zilei și vom permite locuitorilor să se întoarcă la casele lor”, adaugă el.

Suspecții provin din diferite zone ale Londrei

Potrivit rapoartelor BBC, toți cei cinci suspecți sunt cetățeni britanici. Este vorba despre un bărbat de 24 de ani din Camden, nordul Londrei, trei bărbați cu vârste de 23, 24 și 25 de ani din Westminster și unul de 24 de ani din Willesden, nord-vestul Londrei.

Reamintim că în noaptea de 26 spre 27 septembrie 2026, autoritățile britanice au dejucat o tentativă de atentat terorist în apropierea bazei aeriene RAF Fairford din comitatul Gloucestershire, Anglia. Baza este un punct strategic major, folosit activ de forțele armate ale SUA pentru a lansa atacuri de bombardiere împotriva unor ținte din Iran.

Cum a fost dejucat atentatul

Se pare că o femeie care deține o fermă în UK a fost cea care a dejucat presupusul complot terorist din apropierea bazei aeriene RAF Fairford din comitatul Gloucestershire, Anglia, după ce a alertat autoritățile printr-un apel la numărul de urgență 999.

Ea a declarat pentru BBC News că a sunat la poliție duminică, puțin după ora 01:30 BST, după ce a văzut trei dubițe parcate într-o „formație ciudată” lângă baza RAF Fairford din Gloucestershire. În fața dubițelor se afla un „grup numeros de bărbați cu glugă și mascați”, care au început să „intre în panică” când au văzut-o.

Ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, a declarat în cadrul emisiunii „BBC Breakfast” că îi este recunoscător acestei localnice, dar că aceasta avea doar „o imagine parțială” a situației.

Streeting a declarat despre fermieră: „Doresc să mulțumesc cetățeanului care a reacționat rapid și a semnalat acest incident.

„Aș dori, de asemenea, să spun, cu tot respectul, că ea are o imagine parțială a situației.

„Și nu voi spune mai mult decât atât în ceea ce privește comentariile referitoare la aspectele de securitate operațională.”

Locuitoarea din Whelford, care a dorit să-și păstreze anonimatul, a declarat că se întorcea acasă de la o petrecere când a constatat că drumul și aleea de acces erau blocate de trei autoutilitare albe.

Ea a descris autoutilitarele ca având „inscripții ciudate” pe ele.

„M-am uitat la asta și mi-am spus: «Asta nu e real»”, a declarat ea pentru BBC News.

„Când m-au văzut, au fugit înaintea mea, unii în câmp, iar alții în satul vecin, Kempsford.

„Atunci mi-am dat seama că se întâmpla ceva extrem de neobișnuit.”

Femeia știa că baza RAF Fairford funcționa la un nivel ridicat de securitate, așa că a sunat imediat la poliția Ministerului Apărării, dar nu a primit niciun răspuns.

Apoi a sunat la 999 la ora 01:36 și a spus că, în mai puțin de 10 minute, satul s-a umplut de polițiști înarmați.

Ea a mai dezvăluit că, înainte cu doar câteva ore să ajungă la fața locului, vecina ei o sunase „în lacrimi” după ce încercase să se întoarcă acasă cu mașina sâmbătă, în jurul orei 20:00 BST, și fusese oprită de personal înarmat.

Femeia a spus că a rămas „șocată de întreaga poveste”.

„Lucruri de genul ăsta nu se întâmplă”, a spus ea. „Încă nu-mi vine să cred cum s-a putut întâmpla asta la o bază aflată în stare de alertă maximă.

„Cred că a fost pur și simplu noroc că am ajuns în sat cam în același timp cu dubele.

„Sunt absolut uimită că mi-a revenit mie, ca simplu cetățean, sarcina de a observa și de a raporta acest lucru.”

Ea a adăugat: „Baza aeriană avea un punct de control rutier lângă intrarea în bază, dar nu și pe celelalte drumuri.

„Am presupus că cineva ar fi supravegheat drumurile din jurul perimetrului bazei și ar fi efectuat patrule regulate în sat, dar, evident, acest lucru nu se întâmpla.”

„Cred că apelul meu la 999 le-a zădărnicit orice planuri ar fi avut.”

Ea a adăugat că a fost surprinsă de faptul că drumurile din jurul bazei nu erau supravegheate și că locuitorii satului nu au fost evacuați decât la ora 06:00.

„Cred că erau extrem de concentrați și vigilenți în ceea ce privește baza în sine și nu au acordat absolut nicio atenție satului nostru”, a spus ea.

„Furgonetele se aflau la doar câțiva metri de case, iar oamenii aceia nu au fost informați.

„Vreau doar să subliniez faptul că se pare că cineva a dat-o în bară în această privință.”

Ambasada Iranului „respinge categoric” orice legătură cu bărbații supecți

Ambasada Iranului la Londra a declarat că „respinge categoric” speculațiile care leagă țara de cei cinci bărbați descoperiți în apropierea bazei RAF Fairford.

Într-o declarație publicată pe X, ambasada „condamnă cu fermitate recentele speculații nefondate și răuvoitoare publicate de anumite persoane și instituții media britanice”.

„Răspândirea unor astfel de speculații fabricate, în special în urma actelor criminale de agresiune comise de Statele Unite și de regimul israelian împotriva poporului iranian, nu va servi decât la alimentarea propagandei iranofobe în Regatul Unit.”

Ambasada adaugă că „Republica Islamică Iran își rezervă dreptul de a lua măsurile legale corespunzătoare, după cum va fi necesar, pentru a apăra drepturile și interesele țării și ale poporului său, ca răspuns la narațiunile mediatice înșelătoare și dăunătoare”.

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