CTP: Ce va face Trump cu România? Parteneriatul strategic cu SUA, să nu ne amăgim, poate să devină nul peste noapte

Ruxandra Radulescu
09 ian. 2026, 18:57, Știri politice
Gazetarul cristian Tudor Popescu a comentat viitorul relațiilor dintre România și Statele Unite, având în vedere că Trump preferă ca SUA să iasă din NATO și să anexeze Groenlanda. „Ce va face Trump cu Româniaț, este întrebarea, mai mult sau mai puțin retorică, pe care și-o pune jurnalistul. 

CTP critică politica agresiv-expansionistă a lui Trump, pe care o consideră un mare pas înapoi, în ceea ce privește evoluția Statelor Unite de-a lungul istoriei. Unul dintre aceste aspecte vizează faptul că Donald Trump nu intenționează să reînnoiască tratatului nuclear dintre SUA și Rusia.

„Spuneam că epoca umanistă, începută acum 250 de ani în America, s-a încheiat și tot America a declanșat acum epoca de piatră nucleară. Ceea ce se confirmă foarte repede: Trump declară că nu are de gând să reînnoiască tratatul nuclear cu Rusia: „Când expiră, expiră!”.

Oricum, inspecțiile și verificările reciproce au încetat din 2022. China nu vrea să semneze niciun tratat nuclear, pretinzând că știe ea de câte ogive are nevoie pentru securitatea națională”, menționează Cristian Tudor Popescu.

„800 de ani din istoria umanității sunt șterși dintr-un foc”

Declarațiile recente ale lui Donald Trump, potrivit cărora se bazează doar pe propriile sale capacități, fără să ia în seamă dreptul internațional, sunt mai degrabă demne de un tiran, subliniază CTP.

„Însă D.J. Trump coboară și mai departe în timp, până dincolo de 15 iunie 1215. Atunci a fost silit regele Angliei, Ioan Fără Țară, să semneze Magna Charta Libertatum, o protoConstituție, prin care, pentru prima dată, se limitau puterile regale.

Monarhul trebuie să se supună unor legi. Până atunci, Legea era El Însuși. Exact asta spune acum King Trump: „N-am nevoie de nicio lege internațională. Numai propria mea minte poate hotărî să am sau nu puterea globală”.

Deci, 800 de ani din istoria umanității sunt șterși dintr-un foc. Sau mai multe focuri. Am bănuit că un semnal spre Beijing a plecat de la Washington înaintea „operațiunii Venezuela”, „afirmă Cristian Tudor Popescu.

„Daunele aduse Chinei sunt uriașe”

„Și iată ce se întâmplă: daunele aduse Chinei sunt uriașe, nu mai poate importa petrol din Venezuela, și importa mult, Maduro avea datorii mari la China, care a investit masiv, are și posesiuni, și totul este blocat.

În schimb, întrebat ce poziție are în legătură cu Taiwan, Trump declară: „E alegerea Chinei ce face cu Taiwan. Dacă-l va ocupa, voi fi foarte nefericit”. Atât”

„Trump poate decreta că președinta Mexiculului e, de fapt, șefa traficanților”

De asemenea, Cristian Tudor Popescu atrage atenția că, după Venezuela, următoarea țintă al lui Trump ar putea fi Mexic. În ceea ce privește Groenlanda, gazetarul a menționat sprijinul pe care este dispusă să-l acorde Europa pentru a apăra insula arctică.

„Apoi, în paralel cu Groenlanda, vrea să trimită armata în Mexic, pasămite ca să lupte împotriva cartelurilor de droguri. Odată ce unitățile americane sunt acolo, Trump poate decreta că președinta Claudia Sheinbaum, care, oricum, „nu conduce Mexicul” e, de fapt, șefa traficanților și o umflă ca pe Maduro. Pe președintele Columbiei, întâi l-a amenințat, acum îl cheamă la ordin la Casa Albă.

Doar în ce privește Groenlanda, Europa pare hotărâtă să opună rezistență, sprijinind Danemarca. Un înalt oficial al Copenhagăi a afirmat fără ezitare: „Întâi tragem, întrebări, după!”.”, mai precizează gazetarul.

„Parteneriatul strategic cu SUA poate să devină nul peste noapte”

CTP concluzionează că, având în vedere strategia actuală a lui Trump, România nu reprezintă nicio miză pentru Statele Unite. Din acest motiv, este foarte posibil ca parteneriatul  cu SUA să devină „nul peste noapte”

„Sună ușor ridicol să ne întrebăm: ce va face Trump cu România? În principiu, nimic, nu îl interesează. Altfel, poate să facă orice îi trece lui prin cap. Parteneriatul strategic cu SUA, să nu ne amăgim, poate să devină nul peste noapte.

Faptul că suntem membri NATO contează și mai puțin. Soldații și echipamentul american din România pot fi retrași rapid, dacă așa vrea Dumnezeu, adică Trump. Iar noi nu vom înceta să-l lingușim „diplomatic” până la capăt”, a conchis jurnalistul.

