Nicușor Dan se află în fața unei decizii care poate scrie un nou capitol din istoria României. După ce Guvernul Mureșan a picat miercuri, 30 septembrie, la votul de învestitură din Parlament, președintele are, conform articolului 89 din Constituție, posibilitatea de a dizolva Legislativul și, implict, de a deschide calea spre organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Totuși, se pare că Nicușor Dan refuză, în continuare, un astfel de scenariu. Aflat în vizită oficială la Praga, președintele a confirmat că urmează încă o rundă de negocieri cu partidele parlamentare, luni, 5 octombrie, urmată de o nouă desemnare de prim-ministru. Surse politice au precizat pentru Gândul că varianta preferată de Nicușor Dan este Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor din Guvernul demis al lui Ilie Bolojan. De asemenea, sursele afirmă că nu este complet exclusă nici posiblitatea desemnării liderului PSD, Sorin Grindeanu.

Sondaj Gândul Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament? Să declanșeze Alegeri Parlamentare Anticipate

Să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu

Să desemneze premier de la un alt partid Vezi rezultate

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Nicușor Dan se aștepta ca Guvernul Mureșan să pice la vot / Ce le transmite președintele partidelor parlamentare

Același surse politice au afirmat pentru Gândul că Nicușor Dan nu a fost surprins în momentul în care a văzut că Siegfried Mureșan a obținut doar 197 de voturi – 182 „pentru” și 15 „împotrivă” – atunci când a cerut încredrea Parlamentului pentru Guvernul său.

Președintele este hotărât să facă, la începutul săptămânii vitoare, o nouă desemnare de prim-ministru, imediat după ce se întâlnește, din nou, cu liderii grupurilor parlamentare. Sursele spun că Nicușor Dan preferă varianta unui premier tehnocrat – așa cum a fost Eugen Tomac, care nici măcar nu a ajuns la votul de învestitură – însă că una dintre cele mai posibile variante rămâne Alexandru Nazare.

Totodată, președintele le transmite partidelor să își reconsidere propriile propuneri și să nu mai propună „candidați de fațadă”, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Siegfried Mureșan. Sursele spun că președintele nu exclude complet nici varianta desemnării lui Sorin Grindeanu.

Ce părere are Nicușor Dan despre scenariul unui Guvern cu AUR, după trei propuneri de premier care au eșuat

După trei desemnări de prim-miniștri – Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan – care nu au scos România din criza politică declanșată în momentul demiterii Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, președintele Nicușor Dan refuză să ia în calcul posibilitatea unui Executiv din care să facă parte și AUR, partidul care se clasează cel mai bine în sondajele de opinie, afirmă surse politice pentru Gândul.

În ceea ce privește susținerea pe care deputații și senatorii AUR o vor oferi următorului candidat desemnat pentru funcția de premier, sursele susțin că președintele este de părere că decizia le aparține în totalitate și că nu o influențează în vreun fel.

Cât de mare crede Nicușor Dan că este pericolul ca România să ajungă în „junk” / Ce i-a transmis lui Alexandru Nazare

Sursele au mai afirmat că președintele a avut o discuție cu reprezentanții agenției de rating Standard & Poor’s (S&P), la care au participat și ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, respectiv consilierul prezidențial pe Departamentul Politici Economice şi Sociale, Radu Burnete.

Nicușor Dan ar fi vorbit cu cei de la S&P despre situația dificilă pe care o traversează statul român și este de părere că aceștia au înțeles cât de gravă ar fi retrogradarea României, la momentul actual, în categoria nerecomandată investitorilor, cunoscută ca „junk”. Sursele spun că președintele nu se simte foarte îngrijorat, însă că situația nu este, în nicun caz, roz.