La scurt timp după ce Cabinetul său a fost respins la votul de învestitură din Parlament, premierul desemnat Siegfried Mureșan a reacționat printr-un mesaj simbolic publicat pe Facebook. În mesaj, Mureșan a transmis un citat din fostul președinte ceh Václav Havel, precizând că efortul depus pentru o cauză dreaptă își păstrează mereu valoarea, indiferent de rezultatul politic.

Sondaj Gândul Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament? Să declanșeze Alegeri Parlamentare Anticipate

Să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu

Să desemneze premier de la un alt partid Vezi rezultate

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Reacția vine după ce Guvernul Mureșan a fost respins la votul de învestutură din Parlament. Cabinetul propus de acesta a primit doar 182 de voturi, cu mult sub pragul minim de 233 necesare, astfel că mingea se întoarce în curtea Palatului Cotroceni pentru o nouă nominalizare.

Mesajul lui Siegfried Mureșan: „Există un singur lucru pe care nu îl voi admite: că ar putea fi lipsit de sens să te străduiești pentru o cauză bună. – Václav Havel”.

Ce urmează după respingerea Guvernului Mureșan

După votul din Parlament, următoarea decizie îi aparține președintelui Nicușor Dan. Prima variantă este desemnarea unui alt candidat pentru funcția de premier. Acesta va trebui să formeze un nou Guvern, să prezinte programul de guvernare și lista miniștrilor și să ceară din nou votul de încredere al Parlamentului.

A doua variantă este continuarea procedurii care poate duce la dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor anticipate. Constituția prevede că președintele poate dizolva Parlamentul numai după consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare, dacă Parlamentul nu acordă votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură.

Cum au trecut mai mult de 60 de zile de la votul asupra Cabinetului Veștea, respingerea Guvernului Mureșan ar reprezenta a doua solicitare de învestitură respinsă, însă acest lucru nu înseamnă însă declanșarea automată a alegerilor anticipate.