CTP reacționează la conflictul PSD-Bolojan: Acum, PSD este AUR / Președintele Dan cheltuiește multă ipocrizie / Greu de privit modul „șobolănos"
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a făcut o nouă postare pe pagina sa de Facebook în care a tras mai multe concluzii după decizia PSD de a-i retrage sprijinul premierului Ilie Bolojan. În viziunea lui CTP, PSD a arătat că este la fel ca AUR și nu a ezitat să-l critice pe președintele Nicușor Dan.

Cristian Tudor Popescu a concluzionat că social-democrații au demonstrat la referendumul de ieri, prin discursuri, că sunt la fel ca AUR. Gazetarul spune că președintele României „cheltuiește multă ipocrizie” prin dorința de a continua Coaliția formată din 4 partide proocidentale. Acesta a subliniat faptul că PSD, sub toate siglele lui, a fost și este un partid antioccidental.

„Acum, PSD este AUR. De fapt, e dintotdeauna. Președintele Dan cheltuiește multă ipocrizie ca să spună că își dorește continuarea „Coaliției din 4 partide prooccidentale”. PSD, sub toate siglele lui de-a lungul vremii, a fost și este un partid antioccidental. De la „democrația originală” și semnarea Tratatului cu URSS în 1991, ale lui Ion Iliescu, până la discursul lui Grindeanu de ieri, în care l-a acuzat pe Ilie Bolojan că vinde străinilor companiile românești de stat profitabile și bagă bani în gențile (pardon, cutiile de pantofi) multinaționalelor.

O cuvântare demnă, demnă de Dumnezeilă, de Simion, de Dragnea. În plus, Știucă trebuie să facă față concurenței pupilei lui C.V. Tudor, Vulguța Vasilescu, în materie de insulte naționalist-populiste la adresa premierului Bolojan”, a scris CTP despre congresul ad-hoc al social-democraților.

Social-democrații „au înfipt în conștient și subconștient sentimentul că PSD e partidul-stat”

De asemenea, gazetarul consideră că membrii PSD au înrădăcinată în subconștient ideea că partidul lor este partidul-stat, așa cum a fost PCR-ul.

„Pesediștii, de la ultimul membru cotizant până la președintele partidului, au bine înfipt în conștient și subconștient sentimentul că PSD e partidul-stat, așa cum a fost PCR, Partidul Ceaușist Român. După `89, că s-au amestecat străinii în țară, a trebuit să fie și niște partide de formă, dar „tot noi suntem”. „Revergorării” acestui sentiment i-a fost dedicată masturbarea reciprocă în cadru festiv a 5.000 de pesediști, echivalentul CC al PCR, în care Bolojan a fost „chiaburul” trimis la Canal sau în pușcărie în anii `50. Ce fericiți trebuie să fi fost când au auzit unanimitatea lor dragă, 2,1% fiind un zbenghi de frumusețe și progres…”

CTP se ia de Nicușor Dan: Greu de privit modul „șobolănos”

CTP a lansat un atac dur și la adresa lui Nicușor Dan căruia îi reamintește că nu a fost votat pentru „tovărășia” cu PSD, ci pentru un tandem cu Ilie Bolojan. Gazetarul mai spune că este greu de privit modul „șobolănos” în care președintele României se ferește să spună dacă îl mai susține direct pe premierul Bolojan.

„Cei care l-au votat pe N. Dan în turul 1 de alegeri n-au vrut tovărășia cu PSD, că altminteri îl votau pe Antonescu. Mulți dintre votanții lui Dan l-au ales și deoarece a anunțat că îl va numi premier pe Ilie Bolojan. PSD nu e deranjat de împingerea țării în haos politico-social, într-o prăpastie economico-financiară, care ne poate hărăzi soarta Ungariei lui Orban – tăierea fondurilor europene, izolarea, statutul de oaie neagră a UE. O Românie falimentară, dar stăpânită de PSD, e chiar foarte bine. Discursul lui Grindeanu este deosebit de plăcut Kremlinului; Bulgaria tocmai a fost luată sub control de Putin prin realegerea lui Rumen Radev și a partidului său, antieuropean și prorus. Și, în aceste condiții, N. Dan gargarisește în continuare rolul său de „mediator”… Greu de privit modul „șobolănos”, din colț în colț, în care N. Dan se ferește să răspundă la întrebarea insistentă a protestatarului Ceaușescu: „Îl susțineți pe Ilie Bolojan?”.

