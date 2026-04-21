Politico: România se afundă din nou în turbulențe politice după ce PSD i-a retras sprijinul premierului Ilie Bolojan

România intră într-o nouă criză politică după ce PSD i-a retras sprijinul premierului Ilie Bolojan. O moțiune de cenzură este iminentă, iar scena politică devine tot mai instabilă.

România traversează o nouă perioadă de instabilitate, după ce PSD, principalul partid din coaliția de guvernare, a decis retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, se arată într-o analiză publicată de Politico.

Decizia, adoptată cu o majoritate covârșitoare în interiorul partidului, deschide calea unei noi crize guvernamentale, în condițiile în care o moțiune de cenzură este așteptată în Parlament.

Acuzații dure la adresa lui Bolojan

Liderul partidului, Sorin Grindeanu, l-a acuzat pe Bolojan, care prezidează Partidul Național Liberal de centru-dreapta, că a condus o campanie de austeritate care a afectat economia României și a făcut ca prețurile să crească pentru români.

„PSD nu mai poate fi ținut captiv în timp ce baza noastră socială este distrusă”, a declarat Grindeanu luni la București în fața membrilor de vârf ai partidului, folosind acronimul pentru social-democrați.

În replică, Ilie Bolojan a respins acuzațiile și a acuzat PSD că destabilizează țara într-un moment dificil, marcat de tensiuni externe și stagnare economică.

„Ceea ce vedem astăzi este punerea în pericol a finanțelor țării noastre, distrugerea guvernării, toate acestea făcute cu o lipsă totală de respect față de cetățenii țării noastre”, a spus Bolojan.

Criza politică continuă în România

România a fost aruncată într-o criză politică în 2024, după ce alegerile prezidențiale din țară au fost anulate în mod controversat din cauza suspiciunilor de interferență străină.

Deși social-democrații au câștigat cele mai multe locuri în Parlamentul României la alegerile de la sfârșitul anului 2024, ultimele sondaje arată o creștere a sprijinului pentru AUR, formațiunea de opoziție de extremă-dreapta care a terminat pe locul al doilea la scrutinul din 2024.

Liderul AUR, George Simion, a cerut luni organizarea de alegeri anticipate, chiar înainte ca social-democrații să voteze pentru demiterea lui Bolojan.

Social-democrații și liberalii au format un guvern fragil împreună cu alte două partide la începutul anului 2025, dar coaliția a fost afectată de animozități politice de lungă durată și de respingerea măsurilor de austeritate de către social-democrați. România a înregistrat cel mai mare deficit bugetar din UE în 2025, de aproximativ 9% din PIB.

Guvernul convenise inițial ca Bolojan să conducă țara în primii doi ani, înainte de a ceda conducerea unui membru al Partidului Social-Democrat.

Acum, se așteaptă ca Bolojan să se confrunte cu o moțiune de cenzură în parlamentul țării săptămâna viitoare. Social-democrații au amenințat că vor retrage șase dintre miniștrii lor din cabinet la sfârșitul acestei săptămâni.

Recomanarea autorului

