Cum a dat Mihai Jurca, omul lui Ilie Bolojan, 200.000 de lei pe 17 Dacia Duster Pick-up, FĂRĂ service și mentenanță

Deși România se află într-o perioadă de constrângeri bugetare (taxe noi, creșterea TVA, etc.), Cancelaria Prim-Ministrului, condusă de Mihai Jurca, fost city manager al municipiului Oradea condus de Bolojan la acea vreme, a semnat pe 30 septembrie 2025 un contract de leasing pentru 17 autoturisme Dacia Duster Pick-up. Valoarea totală a contractului se ridică de 199.665 de lei plus TVA, adică o chirie lunară de aproape 3.915 lei pentru fiecare mașină, potrivit contractului public consultat de Gândul.

În contractul semnat se arată că „obiectul contractului îl constituie transmiterea dreptului de folosință în sistem de leasing operațional a unui număr de 17 autovehicule”, livrate conform unei anexe tehnice.

Documentul precizează că mașinile vor fi predate Cancelariei după semnarea oficială a actelor. De altfel, Gândul a fotografiat noile mașini parcate în curtea Palatului Victoria (VEZI AICI)

Numai că cele 17 autovehicule nu beneficiază de servicii de mentenanță, service sau garaj incluse, spun sursele Gândul. De asemenea, SPP nu le poate administra, deoarece mașinile sunt închiriate.

Mai mult, se pare că o parte dintre ele s-au defectat și au fost duse în service, costurile reparațiilor fiind suportate de entitatea care a efectuat închirierea către cancelarie.

Contract cu RCI Finanțare România

Contractul a fost semnat între RCI Finanțare România SRL, reprezentată de Jose Aguirre, administrator al companiei și RCI Broker de Asigurare SRL, reprezentat[ de Mihaela Georgescu, în calitate de Director Executiv. Cancelaria Prim-Ministrului a fost reprezentată de Mihai Jurca, șeful instituției.

Contractul integral – AICI

Coincidență sau nu, potrivit Libertatea, Jose Aguirre este un cunoscut al lui Jurca. De altfel, Libertatea a fost prima redacție care a semnalat acest contract, înainte ca documentul să fie publicat oficial pe site-ul instituției.

RCI Finanțare, abonată la contracte cu statul

RCI Finanțare România, compania controlată de Jose Aguirre și Simone Boni, are o cifră de afaceri de peste 120 de milioane de lei și un profit de aproape 36 de milioane, deși are doar șapte angajați, potrivit datelor de pe platforma Termene.ro.

În ultimii ani, firma controlată de cei doi oameni de afaceri a avut zeci de contracte cu statul, prin achiziții directe și licitații publice. Printre instituțiile care au apelat la serviciile de la RCI Finanțare România se numără Ministerul Muncii, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea, Primăria Constanța, Comuna Mihail Kogălniceanu și Camera de Comerț Dâmbovița.

Unul dintre cele mai mari contracte a fost semnat în 2019 cu Ministerul Muncii, în anul 2019, în valoare de peste 180.000 de lei, iar alte zeci de achiziții au fost făcute de diverse instituții locale și primării din toată țara.