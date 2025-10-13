Cum ar putea arăta noua conducere a PSD. Claudiu Manda, favorit în locul lui Stănescu. Ce nume ar putea ocupa cele 4 funcții de prim-vicepreședinte

Social-democrații stabilesc luni ultimele detalii în perspectiva congresului PSD, care va avea loc cel mai probabil pe 7 noiembrie, spun surse din interiorul partidului. Nici nu a început bine ședința Consiliului Politic Național (CPN), că deja au apărut primele liste cu numele vehiculate pentru noua conducere a partidului.

Odată cu retragerea lui Titus Corlățean, Sorin Grindeanu, actualul președinte interimar al PSD, are aproape asigurată șefia partidului.

Șeful PSD și-ar dori ca noua conducere să treacă de la un prim-vicepreședinte, cât este în prezent, la o structură cu patru prim-vicepreședinți, spun surse din interiorul PSD pentru Gândul.

Marea mutare este dată de funcția de secretar general al PSD. Paul Stănescu ar urma să părăsească această funcție, iar în locul său prima șansă o are Claudiu Manda, potrivit News.ro. Pentru funcția de secretar general a fost vehiculat și Florin Barbu, un apropiat al lui Paul Stănescu, însă acesta a respins zvonurile.

Pentru cele patru funcții de prim-vicepreședinte sunt vehiculate numele lui Victor Negrescu (europarlamentar), susținut de Sorin Grindeanu, Bogdan Ivan (ministrul Energiei), susținut de șeful CJ Bistrița, Radu Moldovan, și Marius Oprescu (șeful CJ Olt), un apropiat al lui Paul Stănescu, relatează News.ro.

Pentru cel de-al patrulea post de prim-vicepreședinte, în competiție sunt Gheorghe Șoldan (președintele CJ Suceava), Corneliu Ștefan (președintele CJ Dâmbovița), dar și Ionuț Pucheanu (primarul Galațiului).

Singurul contracandidat al lui Sorin Grindeanu, Titus Corlățean, s-a retras luni dimineață din cursa pentru șefia PSD, spunând că partidul „a devenit un spațiu dominat de tranzacții, frici și calcule personale”.

Reamintim că Sorin Grindeanu a preluat funcția de președinte interimar al PSD în luna mai a anului 2025, odată cu demisia lui Marcel Ciolacu, care a stat la cârma partidului aproape 5 ani, din august 2020.

Foto: Alexandru Dobre/ Mediafax

