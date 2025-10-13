Prima pagină » Știri politice » Sorin Grindeanu își chemă liderii din teritoriu la ședință / Când își vor alege social-democrații președintele

13 oct. 2025, 08:30, Știri politice
Consiliul Politic Național al PSD se reunește, lui, de la ora 16.00, la Vila Lac, în prezență fizică. Sorin Grindeanu i-a chemat la București pentru a stabili detaliile Congresului PSD. Acesta ar putea fi organizat pe 7 noiembrie, afirmă surse politice. 

La congres, delegații vor alege noua echipă de conducere a partidului, adică președintele, secretarul general, prim-vicepreședinții și vicepreședinții.

Până acum, bătălia are un singur candidat: Sorin Grindeanu, președintele interimar. Fostul ministru de Externe, Titus Corlățean, a anunțat că se retrage din cursă, luni dimineață, pentru că proiectul său „nu este posibil”.

PSD este singura formațiune politică fără o conducere aleasă. PNL și USR și-au ales echipele de conducere, după ce foștii președinți au demisionat, în urma rezultatelor alegerilor din 2024.

Sorin Grindeanu a convocat acest CPN încă de săptămâna trecută, pentru a stabili data alegerilor interne.

”În această toamnă (n.r. va fi organizat congresul). Am anunţat colegii că săptămâna viitoare vom face şi un Consiliu Politic Naţional, undeva la începutul săptămânii. Ştiţi că CPN-ul are, prin statut, atributul de a convoca un congres. Asta nu înseamnă că asta se va întâmpla săptămâna viitoare (..) dar în această toamnă vom organiza congresul, sigur. (…) Ar fi bine să fie până a intra în postul Crăciunului”, a declarat Grindeanu, săptămâna trecută.

