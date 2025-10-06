Ministrul Florin Barbu neagă că ar candida pentru vreo funcție de conducere în PSD / „Lucrurile nu stau nici pe departe așa”

Florin Barbu infirmă scenariile vehiculate în presă conform cărora ar fi propunerea cu cele mai mari șanse de a ocupa funcția de secretar general al PSD. Informațiile circulă în contextul pregătirii congresului la care partidul își va alege o nouă conducere.

Potrivit unor surse politice, ministrul Barbu, considerat un apropiat al secretarului general Paul Stănescu, ar fi candidatul favorit pentru această poziție. Stănescu ocupă această funcție din 2021.

„Ca și dumneavoastră, am citit o serie de articole în care se vehiculează că voi fi succesorul actualului secretar general al PSD. Lucrurile nu stau nici pe departe așa”, a declarat ministrul Barbu, pentru MEDIAFAX.

Acesta a subliniat că nu va accepta niciodată să fie o persoană impusă în conducerea partidului cu susținerea unui singur politician și a precizat că, pentru validarea unei candidaturi, sunt necesari mai mulți pași care presupun susținere în structurile interne ale PSD, de la nivel local până la nivel central.

„Indiferent de ce se vehiculează, eu la acest congres nu voi candida pentru nicio poziție de conducere”, a mai spus ministrul Agriculturii.

Liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu a spus, luni, că un congres al partidului va fi organizat în această toamnă și că acesta ar fi bine să aibă loc „până în postul Crăciunului”, care începe pe 15 noiembrie.

