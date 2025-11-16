Cum explică Nicușor Dan numirea “penalului” Vlad Voiculescu în calitate de consilier prezidențial: E un dosar care nu avansează de ani buni

Președintele Nicușor Dan l-a numit pe europarlamentarul USR Vlad Voiculescu consilier onorific pentru rezilienţă, inovaţie şi solidaritate europeană, chiar dacă numele acestuia apare într-un dosar. El a declarat, duminică, la România TV că înainte de a face această numire a avut toate informațiile.

„Este un dosar care a fost deschis acum mulți ani și care nu avansează. Adica ceea ce cred că este ilegitim și mai ales că, în momentul în care vorbim de niște oameni care sunt expuși politic, care sunt europarlamentari sau au funcții de reprezentare a statului român. Eu cred că Parchetul poate să facă un efort pentru a tranșa aceste cazuri, în sensul de a le clasa sau de a merge mai departe. Și dacă se pune în mișcare urmărirea penală sau se întâmplă niște lucruri, asta înseamnă că trebuie să luăm o distanță”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că își dorește ca dosarele în care sunt implicate astfel de persoane să fie soluționate mai repede.

„Pentru moment este un dosar care a fost deschis acum multă vreme și pentru care nu avem niciun progres în el. Vă aduc aminte: eram primarul Capitalei și am fost acuzat de ANI că am făcut fel de fel de lucruri, și a durat vreo patru ani de zile până Curtea de Apel, apoi Înalta Curte, a zis ca eu nu am făcut nimic ca să fie vreo incompatibilitate. Dar în acești 4 ani, dacă discutam cu o bancă, cu cineva, trebuia să dau explicații.E adevărat că sunteți incompatibil? și dădeam explicații.

Hai să terminăm în 6 luni un dosar. Trebuie să ajungem la un context administrativ în care aceste suspiciuni să se încheie repede”, a explicat președintele.