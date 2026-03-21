Cum schimbă inteligența artificială războiul modern. Conflictul din Iran oferă noi perspective asupra folosirii AI în operațiuni hibride

Războiul modern nu mai ține doar de forță, ci de viteză. Inteligența artificială schimbă regulile radical, iar una dintre cele mai importante transformări apare în ceea ce militarii numesc „kill chain”, adică lanțul decizional care duce de la identificarea unei ținte până la distrugerea ei.

În trecut, acest proces avea nevoie de timp. Informațiile veneau din mai multe surse, erau analizate de oameni, apoi decizia trecea prin mai multe niveluri de comandă. Uneori dura ore, alteori zile. Astăzi, AI poate face același lucru în câteva minute sau chiar secunde. Datele din sateliți, drone și sisteme de interceptare ajung într-un singur loc, unde algoritmii le procesează instant și propun ținte aproape în timp real.

Războiul din Iran oferă noi perspective asupra folosirii AI

Războiul din Iran se desfășoară într-un ritm alert de când SUA și Israelul au lansat o serie de atacuri surpriză pe întreg teritoriul țării, pe 28 februarie. Numai în primele 24 de ore ale operațiunii „Epic Fury” au fost lovite nu mai puțin de 1.000 de ținte, iar în câteva zile, Liderul Suprem Ali Khamenei și numeroși alți oficiali iranieni de rang înalt au fost asasinați în urma unor atacuri țintite.

Într-un videoclip postat pe X pe 11 martie, amiralul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), a declarat că forțele americane loviseră la acel moment peste 5.500 de ținte în Iran. Cooper a atribuit succesul cel puțin unei părți din aceste operațiuni instrumentelor avansate de AI.

„Oamenii vor lua întotdeauna deciziile finale cu privire la ce să tragă și ce să nu tragă și când să tragă. Dar instrumentele avansate de IA pot transforma procesele care durau ore și uneori chiar zile în câteva secunde”, a spus el.

De la anunțarea unui contract de apărare în valoare de 200 de milioane de dolari în iulie 2025, compania de AI, Anthropic, s-a integrat rapid în fluxul de lucru al armatei, iar modelul său, numit „Claude”, a fost primul aprobat pentru a funcționa pe rețelele militare clasificate. Apoi a izbucnit o dispută publică.

Cu câteva zile înainte de atacurile asupra Iranului, conducerea Anthropic a refuzat cererea Pentagonului de acces „nelimitat” la Claude. Cofondatorul său, Dario Amodei, a dat publicității o declarație în care afirma că Anthropic nu putea, „cu bună conștiință”, să acceseze cererile Pentagonului, adăugând că „unele utilizări depășesc pur și simplu limitele a ceea ce tehnologia actuală poate face în condiții de siguranță și fiabilitate”.

AI aduce lipsa de precizie și de control

Armata americană ar fi folosit sistemul inteligent Maven, dezvoltat de Palantir, precum și tehnologia Anthropic în cadrul operațiunilor sale din Iran. Conform Wall Street Journal, Maven a fost utilizat și de Pentagon pentru capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro.

Este puțin probabil ca detaliile precise privind utilizarea sa să fie făcute publice. Dr. Heidy Khlaaf, cercetător șef în inteligență artificială la Institutul AI Now, afirmă că rolul principal al sistemului este de a eficientiza ceea ce se numește „kill chain” – un concept militar care identifică secvența unui atac.

„Acesta ar include supravegherea, culegerea de informații, selectarea și, în cele din urmă, lovirea unei ținte”, spune Khlaaf.

Ea afirmă că AI ar putea reduce semnificativ timpul necesar pentru fiecare etapă, precum și personalul necesar pentru a o realiza.

„De exemplu, Maven, sistemul dezvoltat de Anthropic și Palantir, susține că tehnologia lor a permis unei unități de doar 20 de persoane să realizeze munca a 2.000 de angajați. Viteza este ceea ce se vinde aici.”

Majoritatea acestor instrumente de IA colectează, analizează și sintetizează date în ceea ce se numește „sisteme de sprijin pentru decizii”. Khlaaf spune că, teoretic, sistemele de sprijin pentru decizii doar fac recomandări militare și necesită supraveghere. Cu toate acestea, adaugă ea, această supraveghere s-ar putea să nu fie foarte eficientă.

