17 mart. 2026, 16:25, Știri externe
Lovitură pentru Donald Trump. Directorul Centrului Antiterorism demisionează din cauza războiului cu Iranul. „Nu reprezenta un pericol iminent pentru SUA." „Conflictul a fost declanșat de presiuni externe"
UPDATE: Reacția lui Trump la demisia directorului

„Întotdeauna am crezut că era un băiat bun, dar am știut că este slab pentru securitate, prea slab pentru securitate. Nu l-am cunoscut prea bine, dar părea un băiat bun. Când i-am citit declarația, am realizat că e foarte bine că a plecat după ce a zis că Iranul nu e o amenințare. Iranul este o amenințare – toate țările au realizat asta”, a spus Donald Trump în conferința de presă de la Casa Albă pe durata întâlnirii cu premierul Irlandei, Micheál Martin.

Directorul Centrului Național de Combatere a Terorisului, Joseph Kent, a demisionat marți pe fondul războiului declanșat de președintele Donald Trump cu Iran.

Fost adjutant și paramilitar CIA, Joseph Kant și-a motivat demisia că Iranul nu reprezintă o amenințare la adresa Statelor Unite.

„Președinte Trump, după ce am reflectat mai mult timp, am decis să demisionez azi din funcția de Director al Centrului Național de Combaterea Terorismului.  Nu pot avea conștința curată în susținerea războiului cu Iran. Iranul nu reprezintă o amenințare iminentă pentru națiunea noastră și este clar că am declanșat acest război din cauza presiunilor din partea Israelului și al unui puternic grup de interese”, a scris oficialul în scrisoarea sa de demisie.

„Am sprijinit valorile și politicile externe pe care dumneaoastră le-ați promovat în campaniile electorale din 2016, 2020, 2024 și pe care le-ați promulgat în primul mandat. Până în iunie 2025, când ați înțeles că războaiele din Orientul Mijlociu erau o capcană prin care America a fost jefuită de vieți neprețuite și ne-au epuizat bogăția și prosperitatea națiunii noastre”, a continuat el.

„În prima administrație, ați înțeles mai bine ca orice președinte modern cum să vă puneți în aplicare puterea în mod decisiv fără să ne târâți în războaie nesfârșite. Ați demonstrat asta prin uciderea lui Qasam Solamani și învingerea ISIS. În această administrația, oficiali israelieni de rang înalt și membri influenți ai mass-mediei americane au condus o campanie de dezinformare care v-au compromis platforma America First și au semănat sentimente pro-război pentru a încuraja conflictul cu Iran. Camera de ecou a fost folosită pentru a vă amăgi prin a crede că Iranul reprezintă o amenințare iminentă la SUA și că ar trebui să atacați acum, că este o cale sigură către o victorie rapidă. A fost o minciună și aceeași tactică pe care israelienii au utilizat-o în a ne atrage în catastrofalul război din Iran care a costat viețile a celor mai buni bărbați și femei din națiunea noastră. Nu mai putem să facem această greșeală din nou.”, a acuzat Joseph Kent.

Oficialul a reamintit că și-a pierdut soția într-un atac sinucigaș cu bombă din 2019, în Siria: ofițera navală Shannon Kent.

„Ca veteran care a fost trimis în luptă de 11 ori și ca un soț cu Steaua de Aur care și-a pierdut iubita soție Shannon într-un război fabricat de israel, nu mai suport să trimit o altă generație să lupte și să moară într-un război care nu aduce niciun beneficiu poporului american și care nu justifică costul vieților americanilor. Mă rog să reflectați asupra a ce faceți în Iran și asta facem. Este timpul pentru o acțiune îndrăzneață acum. Puteți inversa cursul și să trasați o nouă cale pentru națiunea noastră sau veți permite să alunecăm spre declin și haos. Dumneavoastră aveți cărțile. A fost onoare să servesc pentru administrația dumneavoastră și să servesc pentru măreața noastră națiune”, și-a încheiat scrisoarea oficialul.

De la începerea operațiunii „Epic Fury” pe 28 februarie 2026, 13 militari SUA au murit., din care numai 7 au fost uciși în timpul luptelor.  Alți 200 de militari au fost răniți.

Sursa Foto: The National Counterterrorism Center

