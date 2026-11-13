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George Simion merge la România – Polonia, alături de o delegație de 20 de parlamentari. Gheorghe Piperea: „Nu cred că mai suport încă un 6-0 mâine seară”

Luiza Dobrescu
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Președintele AUR, George Simion, a anunțat că va merge la meciul România – Polonia, programat sâmbătă seară, pe Arena Națională. Liderul AUR va participa la partidă alături de o delegație de aproximativ 20 de parlamentari și europarlamentari din Polonia. În schimb, Gheorghe Piperea a declarat că nu crede că va fi prezent la meci, amintind de eșecul categoric al României, scor 0-6, în fața Poloniei, la Varșovia

Simion: ”Vom merge împreună, vom sta la lojă”

Simion a explicat că printre invitații săi se numără reprezentanți ai partidelor aflate la guvernare în Polonia, dar și membri ai partidului Lege și Justiție. La eveniment va participa și Adam Bielan, președintele partidului ECR.

„Am invitați. Europarlamentari, parlamentari, este al doilea om din Senatul Poloniei, face parte din partidele de guvernare, vin și prietenii din Lege și Justiție, partidul nostru omolog, partidul președintelui Carol Navrotchi, care sunt în opoziție. Vom avea o delegație de 20 de oameni, parlamentari, europarlamentari. Vine și președintele meu de partid, președintele ECR Partii, Adam Bielan. Și vom merge împreună, vom sta la lojă”, a declarat George Simion.

Liderul AUR a amintit și de partida precedentă dintre România și Polonia, disputată la Varșovia, încheiată cu scorul de 6-0 în favoarea polonezilor. Simion a povestit că a urmărit acel meci din loja oficială, alături de oficialii polonezi, și că prezența sa acolo a fost ulterior criticată.

„Eu am fost și la tragedia care s-a întâmplat la Varșovia, acel 6-0, și am stat în lojă, că nu era loja polonezilor sau loja românilor, era o singură lojă și de asta am fost criticat. A stat în loja poloneză, nu, am stat împreună cu oficialii polonezi. Și în limita timpului, ăsta este planul, de a merge la tribuna oficială”, a mai spus președintele AUR.

Piperea: ”Nu cred că să suport încă un 6-0 mâine seară”

Dacă George Simion a confirmat că va merge la meci, europarlamentarul Gheorghe Piperea a avut o reacție ironică atunci când a fost întrebat despre participare. Acesta a spus că preferă să nu fie prezent, după înfrângerea categorică înregistrată de România în fața Poloniei.

„Eu personal nu cred că voi merge la acest meci. Nu cred că să suport încă un 6-0 mâine seară”, a declarat Gheorghe Piperea.

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