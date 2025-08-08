Prima pagină » Știri politice » Dan Andronic: „Evenimentul Zilei” a fost un ziar anti-Iliescu, însă publicația nu a fost niciodată sub sancțiuni prezidențiale din cauza asta

08 aug. 2025, 17:41, Știri politice
Într-un editorial publicat după funeraliile lui Ion Iliescu, jurnalistul Dan Andronic a prezentat într-un editorial despre raporturile ziarului „Evenimentul Zilei”, înființat pe 22 iunie 1992 de către Mihai Cârciog, Cornel Nistorescu și Ion Cristoiu, cu regimul condus de fostul președinte. 

Se vorbește prin media cum cotidianul, numit „Bulina Roșie” în prima sa fază a existenței, că ar fi fost lovit de sancțiuni prezidențiale. În editorialul publicat pe EVZ, Dan Andronic explică adevărata poveste din spatele logo-ului „Ziar supus sancțiunilor prezidențiale”:

„În ’93 – ’94, o ziaristă de la EVZ a mers cu Ion Iliescu într-o delegație, în Orientul Mijlociu. Iliescu s-a apucat să le povestească în avion, unde merg, ce fac… Ziarista, neștiind sau neînțelegând diferența dintre o declarație oficială și una off the record, a trimis un reportaj. Din reportaj rezulta că Ion Iliescu a spus despre conducătorul statului respectiv că e un analfabet, care vine dintr-un trib de păstori. Vă dați seama ce scandal diplomatic a iesit”, a spus jurnalistul.

Administrația prezidențială a cerut retragerea acreditării jurnalistei EVZ, însă redacția s-a opus, spune Dan Andronic.

„Tensiunile dintre EVZ și administrația prezidențială pe acest subiect au reprezentat, de fapt, o oportunitate de marketing a publicației”, mai spune Dan Adronic.

„Am refuzat să mai acredităm pe cineva la Cotroceni și am pus pe frontispiciul ziarului: „Ziar supus sancțiunilor prezidențiale”. Adevărul este că ”Evenimentul Zilei” era un ziar anti-Iliescu. Dar nu de aia am fost supuși sancțiunilor prezidențiale, pentru că nu am avut niciodată o problemă din punct de vedere al editorialelor sau a articolelor scrise”, a clarificat Dan Andronic.

Jurnalistul a reamintit și de titlurile – brand: „Ghinion, Iliescu lovește din nou”, ca parte a campaniei anti-Iliescu.

„De fiecare dată când se întâmpla ceva rău în țara pe care o vizita Ion Iliescu, dădeam titlul acesta. EVZ a fost un ziar anti-Iliescu, l-am susținut pe Emil Constantinescu în campania 1992 și din 1996, dar publicația nu a fost supusă sancțiunilor prezidențiale din cauza asta”, a conchis jurnalistul.

Sursa Foto: Mediafax Foto | Arhiva Gândul

