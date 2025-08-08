Prima pagină » Știri » Ion Cristoiu: Moartea lui Ion Iliescu a vîrît în comă Coaliția de guvernare

Ion Cristoiu: Moartea lui Ion Iliescu a vîrît în comă Coaliția de guvernare

08 aug. 2025, 13:03, Știri
Ion Cristoiu: Moartea lui Ion Iliescu a vîrît în comă Coaliția de guvernare

Pastila lui Cristoiu. Ion Cristoiu: Moartea lui Ion Iliescu a vîrît în comă Coaliția de guvernare.

Sorin Grindeanu a anunțat, printr-o postare pe Facebook, decizia de convocare a Birolului Permanent Național al Partidului, un for colectiv de conducere, pentru a discuta criza din cadrul coaliției, care a constat în nerespectarea de către USR a unei decizii a coaliției și a guvernului, și anume, funeraliile naționale pentru Ion Iliescu. Nu întâmplător am precizat care este obiecția din partea PSD. Nu e vorba de faptul că sub patronajul lui Nicușor Dan, patronajul discret, pentru că el este patronul, s-au organizat ici-colo, mă rog, manifestații jegoase de înjuraturi la adresa unui mort.

E mort. Ion Iliescu a murit. E mort. Culminând cu spectacolul jalnic de aseară, nu știu, organizat de o chestie, un ONG despre care n-am mai auzit, „Corupția ucide”, care nu a ieșit în stradă, care n-a protestat pentru faptul că Dragoș Anastasiu este în continuare vicepremier, deoarece Nicușor Dan refuză să-i semneze decretul. El și-a dat demisia, s-au făcut mare tărăboi și au găsit o șmecherie. Nicușor Dan nu semnează. O să vedeți că așa o să se chinuiască această nenorocită țară cu acest președinte, nu o să semneze.

O să vedeți. A zis, bă, nu semnez. Au trecut mare un pic și după 20 de zile, dar nu semnează pentru că nu îi convine plecarea lui Dragoș Anastasiu, era omul lui în guvern și atunci nu semnează.

Normal era ca un ONG precum Corupția ucide să facă demonstrație pentru asta. Până la urmă chiar își bat joc de noi? Vine omul, plânge, demisionează și de fapt nu a demisionat că așa potrivit tuturor surselor, e în guvern, duce la serviciu, normal, până când nu îi sistemează decretul.

A fost o manifestare jalnică, jegoasă. Am remarcat într-o fotografie în imagine un, nu știu, babalâc, în baston, în papuci, cu cămașa peste pantalon, l-a trimis nevastă-sa, sau fiică-sa sau nepoată-sa ca să se demonstreze împotriva funeraliilor lui Ion Iliescu. Am înțeles că s-a prezentat ca pe la revoluție.

Pe la revoluție, mă rog, nu cu cămașa peste pantalon. Totuși, când te duci în public, mă rog, dacă o fi având nevastă sau soacră, nu soacră, nepoată îi spui, bă, nu te duci în papuci și cu prohabul descheiat. Dar, mă rog, ăștia erau demonstranții.
Asta era una, e treaba lor. Dar odată ce s-a decis în coaliție, potrivit legii, să se organizeze funeralii naționale, un partid din coaliție nu avea voie să încalce legea și să refuze, până la urmă, decizia guvernului, din care face parte și PSD. Aceasta este esența scandalului. Nu în faptul că conducerea PSD de azi s-ar da în vânt după mortul Ioan Iliescu. Oricum îl uitaseră și s-au despărțit de el bruxelizându-se. Nu! Este vorba de faptul că un partener de coaliție, USR, purcica din guvern, cum ii spun eu, a zis, bă, noi nu respectăm.
Este pentru coaliție un semnal catastrofal. Asta înseamnă că unul din membrii coaliției zice că nu îndeplinește. Acum se vor lua tot felul de decizii privind măsurile de austeritate. Ce ar fi dacă PSD-ul ar spune, domnule, noi nu le aplicăm. Uite, noi la când se va discuta în Parlament, noi votăm împotriva. Totuși, ăsta este USR-ul și pentru PSD, sigur că e și un pretext, pentru că a fost picătura care a umplut paharul în relația dintre PSD și cealaltă parte a guvernului, alcătuită din PNL și USR. PNL, ramura USR. Este clar că avem, la ora actuală, două coaliții, adică un PSD și de partea cealaltă avem USR, PNL și UDMR, că s-a văzut că nici UDMR-ul nu s-a înghesuit la asta. Și atunci PSD-ul își dă seama că el este folosit în această coaliție pentru a asigura majoritatea, în timp ce ceilalți fac ce vor în țara asta și conduc țara. Deci, în acest punct de vedere, criza din coaliție este reală și cred că este începutul destrămării acestei coaliții contra naturii și contra interesului național.

sursa: Mediafax

Mediafax
Prognoza METEO pe patru săptămâni: temperaturi mai ridicate și ploi puține în vest
Digi24
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
Cancan.ro
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Prosport.ro
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată în detaliu vila campioanei
Adevarul
Val de disponibilizări la stat. Ce prevede al doilea pachet de austeritate
Mediafax
Liderii PSD se întâlnesc pentru a decide continuarea sau ieșirea de la guvernare
Click
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Cum a apărut Viorica Dăncilă la priveghiul lui Ion Iliescu? Toate privirile s-au întors către ea
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă"
observatornews.ro
Filmul tragediei din Sibiu, unde tatăl şi fiul de 9 ani au murit electrocutaţi. Cum s-a produs nenorocirea
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
Un avion medical s-a prăbușit peste un cartier rezidențial, la scurt timp de la decolare! Câte victime sunt
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
La ce să ai grijă când îți alegi un partener sexual?
Capital.ro
Șoferii rămân fără permis auto. Sunt ”executați silit” de către stat. Nu va fi înapoiat dacă nu se achită banii
Evz.ro
George Simion, promovat de rețeaua „Șor” în Republica Moldova. Poliția a ridicat arme, bani în urma a 78 de percheziții
A1
Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu. De ce a lipsit și de ce a fost chemat medicul de urgență
Stirile Kanal D
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
Kfetele
FOTO Mihaela Rădulescu, imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „L-am făcut pe acest om cel mai fericit dintotdeauna și el a făcut la fel pentru mine”
RadioImpuls
UNTOLD X. Cât te costă o porție de mâncare la ediția aniversară a celebrului festival? Iată prețurile la care trebuie să te aștepți
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
Cartofii pot crește riscul de diabet, dar depinde cum îi gătești
ACTUALITATE Alexandra, o româncă de 29 de ani, a murit într-un cumplit accident, pe „șoseaua blestemată” din Italia
13:15
Alexandra, o româncă de 29 de ani, a murit într-un cumplit accident, pe „șoseaua blestemată” din Italia
EXTERNE ONU a cerut „oprirea imediată” a planului israelian de a prelua CONTROLUL asupra Fâșiei Gaza/ „Va conduce la strămutări forțate masive”
12:57
ONU a cerut „oprirea imediată” a planului israelian de a prelua CONTROLUL asupra Fâșiei Gaza/ „Va conduce la strămutări forțate masive”
VIDEO Două femei, care s-ar fi ocupat cu „VRĂJITORIA”, au obținut peste 30.000 de euro de la o victimă. Suspectele, reținute pentru înșelăciune
12:53
Două femei, care s-ar fi ocupat cu „VRĂJITORIA”, au obținut peste 30.000 de euro de la o victimă. Suspectele, reținute pentru înșelăciune
EXTERNE Comercianții din Bulgaria sunt OBLIGAȚI, începând de astăzi, să afișeze prețurile atât în leva, cât și în euro
12:48
Comercianții din Bulgaria sunt OBLIGAȚI, începând de astăzi, să afișeze prețurile atât în leva, cât și în euro
EXCLUSIV CONTROVERSA Cărții de condoleanțe pentru Ion Iliescu, din ambasade / MAE: E o falsă știre
12:46
CONTROVERSA Cărții de condoleanțe pentru Ion Iliescu, din ambasade / MAE: E o falsă știre
EXCLUSIV Ziarista filată de SRI la „Terasa Anda” reacționează la 30 de ani după SCANDALUL “Iliescu-KGB” /„Istoria îl va judeca”
12:45
Ziarista filată de SRI la „Terasa Anda” reacționează la 30 de ani după SCANDALUL “Iliescu-KGB” /„Istoria îl va judeca”