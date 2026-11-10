Nicușor Dan justifică contractul de lobby semnat cu americanii: „Au fost zeci de întâlniri” / „Scurtează drumul pentru o întâlnire cu un decident american” / „Cred că el este benefic pentru România”

Președintele Nicușor Dan a spus, după conferința-maraton de la Palatul Cotroceni, că acordul de lobby încheiat cu firma americană Eversheds Sutherland (US) LLP este benefic pentru România pentru că, prin intermediul acestui acord, au avut loc zeci de întâlniri cu reprezentanți ai Departamentului de Stat, ai Departamentului de Război și ai Congresului american.

Întrebat dacă România va prelungi contractul de consultanță pentru îmbunătățirea relațiilor cu administrația și Congresul Statelor Unite, Nicușor Dan a afirmat că aceasta este intenția sa, însă decizia trebuie să primească și acordul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Președintele a precizat că de contractul de lobby au beneficiat mai multe autorități din România care aveau de rezolvat lucruri cu Administrația Americană.

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„Desigur, cel puțin intenția mea, și trebuie să fie de acord și CSAT-ul. Vrem mai mult decât atât, pentru că, în momentul în care a fost făcut, a fost făcut de Administrația Prezidențială, dar au beneficiat de acest contract mai multe autorități care aveau de rezolvat diverse lucruri cu Administrația Americană. Vrem să extindem grupul de părți contractante, dar eu cred că el este benefic pentru România”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan: „Au fost zeci de întâlniri care au fost mijlocite prin contractul de lobby”

Întrebat ce rezultate concrete a produs contractul, președintele a justificat că un astfel de acord facilitează accesul reprezentanților României la decidenții americani și reduce timpul necesar pentru organizarea unor întâlniri. Nicușor Dan a susținut că, prin intermediul firmei, au avut loc zeci de întrevederi la nivelul unor instituții importante din Statele Unite.

„Este ca orice contract de lobby. Scurtează drumul pentru o întâlnire cu un decident american. Și asta s-a întâmplat la Departamentul de Stat și la Departamentul de Război și la Congres. Au fost zeci de întâlniri care au fost mijlocite prin contractul de lobby”, a afirmat președintele României.

Administrația Prezidențială a angajat o firmă de lobby să ajute România în relațiile cu Statele Unite

În data de 25 mai 2026, Administrația Prezidențială a transmis că a încheiat un contract cu o firmă americană de lobby, pentru 565.000 dolari pe lună. Președintele Nicușor Dan, prin aparatul Administrației Prezidențiale, a justificat gestul controversat printr-un consens cu toate partidele politice și printr-un acord semnat între acestea: