Nicușor Dan dădea vina pe AUR în campania electorală pentru cursul leu-euro. După un an și jumătate la conducerea țării, cu un curs uriaș, vine cu explicații economice și invocă piețele externe

Președintele Nicușor Dan organizează marți, 10 noiembrie, la Palatul Cotroceni, o conferință-maraton la care iau parte jurnaliști ale tuturor publicațiilor din România. Întrebat de reporterul Gândul cine este vinovatul principal pentru care, astăzi, un euro a ajuns la valoarea de 5,35 lei – în contextul în care, în turul doi al alegerilor prezidențiale, pe care l-a câștigat în fața lui George Simion, dădea vina pe AUR pentru faptul că un euro valora 5 lei – Nicușor Dan a explicat că „există mai mulți factori” care influențează cursul de schimb, precum creșterea nivelului global al dobânzilor sau împrumuturile realizate de statul român.
„Acest raport al cursului de schimb este influențat de mai mulți factori, pe care, în esență, i-am menționat. În momentul în care nivelul global al dobânzilor crește, evident că și nivelul la care România se împrumută crește și evident că există o reașezare dată de cererea de euro pe piața românească, care se vede în cursul de schimb”, a explicat Nicușor Dan.