Nicușor Dan dădea vina pe AUR în campania electorală pentru cursul leu-euro. După un an și jumătate la conducerea țării, cu un curs uriaș, vine cu explicații economice și invocă piețele externe

Președintele Nicușor Dan organizează marți, 10 noiembrie, la Palatul Cotroceni, o conferință-maraton la care iau parte jurnaliști ale tuturor publicațiilor din România. Întrebat de reporterul Gândul cine este vinovatul principal pentru care, astăzi, un euro a ajuns la valoarea de 5,35 lei – în contextul în care, în turul doi al alegerilor prezidențiale, pe care l-a câștigat în fața lui George Simion, dădea vina pe AUR pentru faptul că un euro valora 5 lei – Nicușor Dan a explicat că „există mai mulți factori” care influențează cursul de schimb, precum creșterea nivelului global al dobânzilor sau împrumuturile realizate de statul român.

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„Acest raport al cursului de schimb este influențat de mai mulți factori, pe care, în esență, i-am menționat. În momentul în care nivelul global al dobânzilor crește, evident că și nivelul la care România se împrumută crește și evident că există o reașezare dată de cererea de euro pe piața românească, care se vede în cursul de schimb”, a explicat Nicușor Dan.