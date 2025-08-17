Dani Mocanu, care i-a compus o manea lui Nicușor Dan în campanie, scapă de condamnare pentru proxenetism, în baza deciziei CCR privind prescripția

Cântărețul de manele Dani Mocanu a scăpat de acuzațiile de proxenetism, spălare de bani și grup infracțional organizat, potrivit G4Media. Decizia a fost pronunțată pe 7 august de Curtea de Apel Ploiești în baza deciziei Curții Constituționale privind prescripția, potrivit datelor disponibile pe portalul instanțelor.

„În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod procedură penală şi art. 154 alin. 1 lit. c) şi d) cod penal, cu referire la Deciziile Curţii Constituţionale nr. 297 din 26.04.2018 şi nr. 358 din 26.05.2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Mocanu Daniel pentru săvârşirea infracţiunilor de proxenetism, prev. de art. 213 alin. (1) penal, comisă în intervalul iunie 2016-01 februarie 2017, și spălare a banilor, prev. de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019, comisă în perioada 10 decembrie 2016-30 ianuarie 2017, ca urmare a împlinirii termenului general de prescripţie a răspunderii penale”, se arată în minuta judecătoreacă.

Anunțul că a scăpat de condamnare a fost făcut chiar de Dani Mocanu, la un concert, unde a urcat pe scenă îmbrăcat în salopetă portocalie, apropiată de cea purtată de unii deținuți din SUA, și cu o pereche de cătușe într-o mână.

„Am o veste bună pentru voi, în premieră. Dumnezeu m-a ajutat și am scăpat de acest mandat. Vă iubesc”, le-a pus Dani Mocanu fanilor.

În primă instanță, manelistul a fost condamnat la șase ani și cinci luni de închisoare cu executare de magistrații Tribunalului Dâmboviță. În ianuarie, Dani Mocanu mai scăpase și de acuzația de constituire de grup infracțional organizat, mai scrie G4Media. În urma deciziei pronunțate pe 7 august, acesta scapă și de cea de proxenetism.

Manelistul a mai fost și în trecut certat cu legea. În 2022 a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Pitești la o amendă penală de 15.000 de lei pentru incitare la ură sau discriminare, după ce în 2019 acesta a postat pe YouTube un videoclip în care incita la ură împotriva femeilor.

Tot în 2022, Dani Mocanu a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor după o bătaie la o benzinărie din Pitești.

În campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 2025, Dani Mocanu a compus o manea pentru Nicușor Dan, cel care avea mai apoi să câștige alegerile.

