Nicușor Dan, în pelerinaj la Mănăstirea Arsenie Boca. Cum a fost primit Președintele României de starețul lăcașului de cult

Nicușor Dan – președintele României – se află în vacanță, în această perioadă, și a mers în pelerinaj la Mănăstirea Arsenie Boca. Pe Valea Sâmbetei se află chilia în care Arsenie Boca a locuit, iar locuitorii din zonă l-a întâlnit pe Nicușor Dan și au asistat la momentul în care starețul mănăstirii l-a primit pe șeful statului cu pâine și cu sare.

Nicușor Dan a urmat traseul de creastă pe Valea Sâmbetei. Este vorba despre un traseu turistic în lungime de 7 kilometri, care ajunge până în Căldarea Sâmbetei, chiar la Mănăstirea Arsenie Boca.

De-a lungul drumului, la un moment dat, Nicușor Dan l-a purtat pe băiețelul său în spate, cu ajutorul unui rucsac.

La mănăstire, starețul l-a întîmpinat pe Nicușor Dan cu pâine și sare, iar șeful statului i-a salutat pe toți cei prezenți la slujbă.

Nicușor Dan a vizitat și o bază Salvamont

Tot astăzi, Nicușor Dan a vizitat baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei și a stat de vorbă cu salvamontiștii, aflând problemele cu care aceștia se confruntă în activitatea de zi cu zi.

„Cel mai important moment al zilei a fost întâlnirea salvatorilor montani cu Preşedintele României, Nicuşor Dan, pe Valea Sâmbetei”, s-a precizat pe pagina de Facebook a Salvamont Braşov.

„Cu această ocazie, șeful statului a vizitat baza noastră Salvamont de pe Valea Sâmbetei, unde i-am prezentat refugiul, activitatea noastră zilnică și problemele cu care ne confruntăm zi de zi. În cadrul discuţiilor, s-a subliniat necesitatea identificării unor soluţii concrete pentru problemele ridicate de salvatorii montani în ultima perioadă, astfel încât activitatea de salvare montană să se desfăşoare în continuare la cel mai înalt nivel profesional”, a declarat Sebastian Marinescu, directorul Salvamont Braşov.

