Ce lideri europeni îl vor însoți pe Volodimir Zelenski, luni, la Washington? Lista completă

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, va fi însoțit, luni, la întâlnirea cu Donald Trump, președintele SUA, de mai mulți lideri europeni. Potrivit BBC, alături de președintele ucrainean vor merge Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, Alexander Stubb, președintele Finlandei, Emmanuel Macron, președintele Franței, Georgia Meloni, premierul Italiei, Keir Starmer, prim-ministrul Marii Britanii, și Mark Rutte, secretarul general al NATO.

UPDATE, ora 15.03

Și Administrația Prezidențială din Finlanda a confirmat că președintele Alexander Stubb va merge la Washington luni.

President of the Republic of Finland @AlexStubb will participate in a meeting on peace in Ukraine on Monday 18 August 2025 in Washington D.C., United Stateshttps://t.co/IHHlqY1nUZ — TPKanslia (@TPKanslia) August 17, 2025



Știre inițială

Ursula von der Leyen a confirmat informația într-o postare pe platforma X, acolo unde a mai precizat că duminică după-amiază îl va primi pe Volodimir Zelenski la Bruxelles.

„În această după-amiază, îl voi primi pe Volodimr Zelenski la Bruxelles. Împreună, vom participa la videoconferința Coaliției Voinței. La cererea președintelui Zelenski, mâine voi participa la reuniunea cu președintele Trump și alți lideri europeni la Casa Albă”, a scris Ursula Von Der Leyen.

This afternoon, I will welcome @ZelenskyyUa in Brussels. Together, we will participate in the Coalition of Willing VTC. At the request of President Zelenskyy, I will join the meeting with President Trump and other European leaders in the White House tomorrow. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025

Nicușor Dan: „Poziția noastră a rămas neschimbată”

În cadrul videoconferinței „Coaliția Voinței”, care va începe la ora 16.00, urmează ca liderii europeni să stabilească o strategie în ceea ce privește atât vizita lui Volodimir Zelenski la Casa Albă, cât și garanțiile de securitate pentru Ucraina, dacă se ajunge la un acord de pace.

La videoconferință vor participa, pe lângă Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski, și Emmanuel Macron, președintele Franței, Keir Starmer, premierul Marii Britanii, Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, precum și lideri ai altor țări din Uniunea Europeană, NATO sau chiar țări non-europene, cum ar fi Canada.

La discuții va lua parte inclusiv Nicușor Dan, președintele României.

„Rusia trebuie să se angajeze clar pe calea păcii, iar atacurile asupra civililor și infrastructurii civile trebuie să înceteze. Poziția noastră a rămas neschimbată, în sprijinul Ucrainei și a principiilor legate de suveranitate și integritate teritorială şi ajungerea la o încetare necondiționată a ostilităților. Frontierele internaționale nu trebuie schimbate prin forță”, a transmis Nicușor Dan, pe X, sâmbătă.

FOTO: Shutterstock

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Liderii europeni discută duminică despre vizita lui Zelenski la Washington. Nicușor Dan, prezent și el la discuții

Ilie Bolojan anunță că măsurile de corecție fiscală se vor finaliza „spre sfârșitul anului viitor”: „România poate trece prin această perioadă”

Liderii PSD se reunesc luni în ședința BPN. Propunerile de amendare a OUG care blochează investițiile, pe ordinea de zi