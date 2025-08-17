Cum își propune Guvernul să gestioneze investițiile finanțate din fonduri naționale? Explicațiile premierului Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu pentru Bloomberg, că România are o capacitate care a fost deja depășită în a asigura investiții. Acesta a mai adăugat că toate domeniile și zonele țării sunt prioritate, însă că „trebuie să faci o selecție: care proiecte sunt cele mai importante, cele care au cel mai mare efect adăugat economic, dacă se finalizează”.

„Dacă e vorba de drumuri, poți, de exemplu, să te uiți la recensământul general al circulației mașinilor și să-ți dai seama unde este traficul cel mai mare sau drumuri care conectează regiuni între ele.

Și atunci, dacă ai de ales între anumite drumuri, între un drum comunal într-o comună la la capătul județului și un drum județean care leagă 10 comune, sigur că vei finanța cu prioritate drumul județean”, a precizat Ilie Bolojan.

Premierul a mai punctat faptul că atât pentru proiectele din Programul „Anghel Saligny”, cât și pentru cele din celelalte bugete naționale, este nevoie de o planificare, de un buget multianual.

„Va fi un program multianual care înseamnă bugete naționale pentru aceste programe. Fiecare autoritate, fiecare constructor va ști câți bani va primi în 2026, 2027 și 2028 și va putea face o planificare în așa fel încât să-și dimensioneze șantierele”, a explicat Ilie Bolojan.

