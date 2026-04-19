Daniel Băluță anunță că PSD va spune mâine stop unui comportament care "dezbină oamenii": Am convingerea că acest sistem bolnav va fi îndepărtat

Președintele PSD București, Daniel Băluță, a lansat un atac frontal la adresa Guvernului, acuzând un climat public dominat de „ură și dezinformare”. Liderul social-democrat susține că partidul va reacționa ferm și va pune capăt unui „sistem” care, în opinia sa, alimentează conflictul social.

Băluță își apără bilanțul: „Nu contează ce am făcut”

În discursul susținut la Conferința extraordinară a PSD Sector 4, Daniel Băluță și-a prezentat realizările administrative, dar a sugerat că acestea sunt ignorate în spațiul public.

„Sectorul 4 e casa mea, aici m-am născut, aici trăiesc, aici muncesc, aici iubesc ca noi toţi (…) Aici mai presus decât orice a fost, este şi va fi mama mea, cel mai important membru al familiei mele. Nu contează că am adus în România 5 miliarde de euro, nu contează că am făcut până la ora asta două spitale, nu contează că lucrăm la Planşeul Unirii, nu contează că am făcut două pasaje rutiere. Dacă facem o radiografie a Bucureştiului, vedem că singurele lucrări de infrastructură sunt aici, în Sectorul 4. Spitale tot în Sectorul 4 s-au construit şi se construiesc (…)”

„Am pierdut din cauza urii și dezinformării”

Liderul PSD București a explicat și eșecul electoral din Capitală, pe care îl pune pe seama climatului public tensionat.

„Faptul că pe 7 decembrie am pierdut alegerile, marcând un moment cel puţin bizar, pentru că, dacă suntem oameni raţionali, ne uităm la lucrurile pe care le-am făcut noi, versus contracandidaţii noştri, se naşte un semn de întrebare uriaş. De ce? Care este cauza? Cauza principală este ura şi dezinformarea. Iar faptul că am pierdut nu ne-a demobilizat, ne-a făcut să fim mai decizi, mai determinaţi”

Atac direct la premierul Bolojan: „Care este diferența?”

Cea mai dură parte a discursului a vizat actualul premier, pe care Băluță îl compară, indirect, cu rețele controversate din zona electorală.

„În ultimele zile vedem că din ce în ce mai mulţi colegi din ţară spun, ca şi noi: gata, stop, nu se mai poate aşa. Nu se mai poate şi ne punem o întrebare extrem de serioasă. Care este diferenţa între actualul premier şi reţeaua unui candidat la alegerile prezidenţiale pentru care alegerile au fost anulate? De ce premierul României nu ia nicio măsură când un număr imens de oameni sunt stigmatizaţi, sunt jigniţi şi trimişi către exterminare. Din păcate, asta se întâmplă în ultima perioadă. Sunt unul dintre oamenii care mai mult decât apăsat, decât decis susţin de îndată îndepărtarea unui astfel de sistem care generează atât de multă ură în societatea noastră, un sistem în care nu mai contează nimic din ceea ce facem, contează doar să influenţăm oamenii, contează doar să aducem cât mai mult conflict în societatea românească. PSD va spune mâine stop unui astfel de comportament şi am convingerea că în următoarele săptămâni acest sistem bolnav va fi pur şi simplu îndepărtat ”, a declarat Daniel Băluță.

