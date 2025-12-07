Daniel Băluță, după ce exit-poll-ul arată că a pierdut Primăria Capitalei: „Rezultatul acesta este neconcludent”

Daniel Băluță a făcut declarații la sediul partidului după ce a pierdut alegerile la Primăria Capitalei. Acesta a obținut 26,3% din voturile bucureștenilor, conform primelor date.

„Vreau să mulțumesc colegilor mei, echipelor de voluntari. În ceea ce privește rezultatul, acesta este neconcludent și îi rog pe toți colegii mei să fie atenți să supravegheze numărătoarea voturilor”,a declarat Daniel Băluță.

La închiderea votului pentru alegerile locale parțiale 2025, sondajul realizat de CURS Avangarde îl dă câștigător pe candidatul PNL Ciprian Ciucu. Acesta a obținut aproape 33% din voturile bucureștenilor, conform primelor date.

La ora 21.00, participarea la vot în București a fost de 590.000 (32,6%) , în condițiile în care 1.779.080 de persoane au fost înscrise pe listele permanente și 1289 de secții de votare au fost deschise în Capitală.

Exit-poll alegeri Primăria Capitalei 2025

În premieră, cinci case de sondare vor prezenta exit-poll-uri. Biroul Electoral Municipal (BEM) a acreditat următoarele case de sondare pentru alegrile din 7 decembrie, în urma cărora va fi ales noul primar al Capitalei:

CURS (Centrul de Sociologie Urbană și Regională), Avangarde (Avangarde Grup de Studii Socio-Comportamentale), CIRA (The Center for International Research and Analyses), IIC Bio-Trade Consulting, ARA Public Opinion.

Două din casele de sondare prezintă un exit-poll comun, CURS-Avangarde.

