Ponta îl susține pe Băluță la Primăria Capitalei. „Sper ca duminică să ne alegem Primarul General cu creierul”

Mara Răducanu
03 dec. 2025, 18:27, Actualitate
Victor Ponta, fostul premier al României, a anunțat pe pagina sa de facebook că îl susține în cursa pentru Primăria Capitalei pe Daniel Băluță, candidatul PSD. Acesta a mai punctat în acest context că faptul că acum Daniel Băluță este susținut și sfătuit de Eugen Teodorovici reprezintă un plus important. Alegerile pentru Primăria Capitalei au loc duminică, 7 decembrie. 

„De prea multe ori votul a venit « din ficat », iar apoi ne-am plâns că ne este greață”

„Ca bucureștean, sunt convins că Daniel Băluță poate fi un Primar General foarte bun. Tot ceea ce a făcut la Sectorul 4 îl recomandă, dar și faptul că, în această campanie, a ignorat politicianismul și mahalagismele altor candidați și a rămas concentrat pe muncă și pe proiectele de Primar General.

Faptul că acum este susținut și sfătuit de Eugen Teodorovici reprezintă un plus important. Eugen este ministrul care a fost alături de mine atunci când am adus în România cele mai multe fonduri europene și când am aplicat cele mai mari reduceri de taxe și impozite – iar asta este o garanție că Daniel Băluță va atrage bani europeni și va reduce taxarea locală în București! Sper ca duminică să ne alegem Primarul General cu creierul – de prea multe ori votul a venit „din ficat”, iar apoi ne-am plâns că ne este greață. Succes, Daniel!”, a scris Victor Ponta pe pagina sa de facebook. 

Sondaj CURS| Daniel Băluţă are câteva procente în faţa lui Ciprian Ciucu şi Cătălin Drulă

Dacă mâine ar avea loc alegeri la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă(PSD) ar câştiga scrutinul cu câteva procente în faţa principalilor săi contracandidaţi. Potrivit celui mai nou sondaj CURS, ar urma să aibă loc o cursă foarte strânsă între Daniel Băluţă(PSD), Ciprian Ciucu(PNL) şi Cătălin Drulă(USR).

La alegerile locale, din data de 7 decembrie, pentru Primăria Capitalei, pare că va fi vorba despre o cursă strânsă între primii candidați. Cu câteva zile înainte de alegeri, Daniel Băluță conduce, urmat de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, diferența dintre ultimii doi fiind de doar un procent. (Materialul integral AICI)

Cele mai noi