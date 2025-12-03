Prima pagină » Știri politice » Ce arată ultimul sondaj CURS cu 3 zile înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei

Ce arată ultimul sondaj CURS cu 3 zile înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei

03 dec. 2025, 15:50
Ce arată ultimul sondaj CURS cu 3 zile înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei

Un sondaj CURS, publicat cu doar câteva zile înainte de alegerile locale pentru Primăria Capitalei, arată că e o cursă strânsă între primii candidați. Daniel Băluță conduce, urmat de Ciprian Ciucu și Cătătlin Drulă, diferența dintre ultimi doi candidați fiind de doar un procent. 

Conform ultimului sondaj CURS, candidatul PSD la Primăria București, Daniel Băluță, ar urma să obțină 26% din voturile bucureștenilor și ar câștiga alegerile care se desfășoară într-un singur tur de scrutin. Pe locul doi se află candidatul PNL, Ciprian Ciucu, cu 23% din voturi, urmat îndeaproape de Cătălin Drulă, la o diferență de doar un procent, cu 22%. Pe locul patru se află candidatul independent susținut de AUR, Anca Alexandrescu, care ar obține doar 17% din voturi.

Când vine vorba despre prezența la urnele de vot, 36% dintre bucureșteni spun că vor merge „foarte sigur” la urne, în timp ce 16% spun că vor merge „sigur”. Se așteaptă ca prezența bucureștenilor la urnele de vot pentru alegerile locale să fie de peste 40%.

Cătălin Drulă aruncă cu săgeți în contracandidații de la PMB. Îi cere lui Ciucu să se retragă: „Dacă de la Băluță nu am așteptări, de la Ciucu aveam"

Blocaj politic și administrativ la Primăria Capitalei înainte de alegeri. Cea mai importantă ședință se anulează din cauza neînțelegerilor între USR și PNL

Cele mai noi