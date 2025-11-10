Prima pagină » Știri politice » Daniel Băluță își publică cele 7 angajamente pentru bucureșteni. „Nu promisiuni, ci un contract moral. Le cer oamenilor să mă judece”

Daniel Băluță își publică cele 7 angajamente pentru bucureșteni. „Nu promisiuni, ci un contract moral. Le cer oamenilor să mă judece”

10 nov. 2025, 13:55, Știri politice
Daniel Băluță își publică cele 7 angajamente pentru bucureșteni.

Candidatul PSD la Primăria Capitalei a publicat planurile pe care le are în vedere dacă va ajunge primar general. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, susține că nu va critica Bucureștiul, ci va rezolva numeroasele probleme structurale pe care metropola le are.

Așa cum a scris Gândul, miza financiară este una uriașă la viitoarele alegeri locale care vor desemna primarul Capitalei.

Ce promisiuni solemne le face edilul sectorului 4 bucureștenilor

În programul său electoral, primarul dă detalii cu privire la promisiunile pentru bucureșteni incluse în programul său electoral.

Șapte angajamente pe care mi le asum și pe care le regăsiți în programul meu pentru București, ce poate fi accesat aici: danielbaluta.ro! Nu promisiuni, ci un contract moral pe care îl propun oamenilor. Le cer să mă judece! După ce se vede, după ce se simte, după ce rămâne în urma noastră.

Așadar:

1. Îmi asum orașul, nu îl acuz.

2. Tratez urgențele.

3. Pun oamenii înaintea politicii.

4. Construiesc pentru viitor, nu pentru aplauze.

5. Fac din administrație o fereastră, nu un zid.

6. Redau orașul oamenilor.

7. Nu cer încredere, muncesc pentru ea, a scris Băluță pe Facebook.

Traian Băsescu prezice că PSD îl va trăda pe Băluță

Traian Băsescu consideră că PSD îl va trăda pe Băluță, amintind că PSD i-a dat filmări cu Mircea Geoană și Adrian Năstase, competitorii săi în campaniile electorale care i-au adus două mandate de președinte.

„Dacă luăm tradiția PSD, nu va câștiga Băluță. Grindeanu nu are niciun interes să aibă al doilea om ca număr de voturi în propriul lui partid și este un potențial înlocuitor, unul gata oricând fiind primar general al Capitalei. Tradiția PSD spune că ei își omoară singuri candidații. Nu o să uit că în cele două campanii ale mele la președinția României am primit dosare și filmări despre Năstase și Geoană de la PSD. Că nu le-am folosit e altceva, dar știe staff-ul meu. Băluță ar trebui să fie pregătit să nu câștige. Nu am făcut un pronostic, dar este o competiție puternică, sunt trei candidați care au experință în administrație. Ciucu are experiență de la 6, Băluță de la 4, iar Drulă a fost ministrul Transporturilor, deci nu sunt ziariști care vin să se facă primar într-un oraș de dimensiunea și cu problemele pe care le are Bucureștiul”, a declarat Băsescu la B1 TV.

