PSD a decis că referendumul intern privind ieșirea sau nu de la guvernare va avea loc pe 20 aprilie. În acest context, Daniel Băluță a transmis un mesaj prin care a precizat că data de 20 aprilie este un moment cheie pentru direcția în care se va îndrepta țara noastră.



Daniel Băluță a precizat că, în urma unei întâlniri regionale, au fost analizate mai multe scenarii politice, inclusiv continuarea actualei formule de guvernare, modificarea acesteia sau trecerea în opoziție. Decizia finală urmează să fie luată prin vot pe 20 aprilie. De asemenea, a subliniat că partidul său rămâne pro-european, dar a avertizat că stabilitatea nu trebuie obținută cu prețul sărăcirii populației.

„𝟐𝟎 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐢𝐞, 𝐮𝐧 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐯 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭̦𝐢𝐚 𝐭̦𝐚̆𝐫𝐢𝐢. 𝐍𝐮 𝐩𝐮𝐭𝐞𝐦 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢 𝐬𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐩𝐞 𝐬𝐚̆𝐫𝐚̆𝐜𝐢𝐚 𝐫𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐢𝐥𝐨𝐫! 𝐍𝐮 𝐯𝐨𝐦 𝐥𝐚̆𝐬𝐚 𝐬𝐚̆𝐫𝐚̆𝐜𝐢𝐚 𝐬𝐚̆ 𝐝𝐞𝐯𝐢𝐧𝐚̆ 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐢̂𝐧 𝐑𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐢𝐚!

România a ajuns o țară în care oamenii simt, de la lună la lună, că traiul de zi cu zi devine imposibil de suportat. Puterea de cumpărare a românilor s-a prăbușit cu aproape 30%, iar consumul a scăzut și el cu 25% doar într-o singură lună. Prețurile cresc constant, iar facturile sunt tot mai mari. Dincolo de cifre, însă, grija zilei de mâine a devenit, pentru mulți, o apăsare reală. Sunt familii întregi care își calculează fiecare leu, care renunță la lucruri esențiale sau amână cheltuieli importante doar ca să poată face față.

Acestea sunt efectele „politicii” și „reformei” marca Bolojan, o politică făcută din reflexe vechi, cu vanitate și cu dorință de putere. O politică făcută fără oameni.

În fața acestei crunte realități, rolul nostru este clar și asumat, ca de fiecare dată: să fim de partea oamenilor. Această manieră distructivă de a conduce România spre haos și de a-i sărăci și mai mult pe români nu mai poate continua!

Aceasta este concluzia la care s-a ajuns și în urma întâlnirii regionale a PSD București-Ilfov de ieri, la care am participat alături de colegii mei.

Au fost analizate trei scenarii – continuarea în forma actuală, guvernarea în noi parametri sau trecerea în opoziție.

Decizia finală o vom lua, prin vot, pe data de 20 aprilie. Până atunci însă, vom cântări foarte bine lucrurile și vom analiza, rațional, fiecare alternativă.

Cert este că PSD a fost și este un partid pro-european, care a asigurat și asigură stabilitatea politică a României. Lucrul acesta nu trebuie să se facă însă cu prețul sărăcirii românilor. Putem avea stabilitate și prosperitate doar dacă, în centrul oricărei politici publice, vom readuce, așa cum este normal, interesul oamenilor, nu al punctajelor de partid. Doar așa românii vor putea să trăiască mai bine. Doar așa vom reuși să corectăm și să stopăm direcția greșită spre care 80% dintre cetățeni consideră că România se îndreaptă în momentul de față”, a transmis Daniel Băluță.