Daniel David pasează responsabilitățile “reformei”. Ministrul spune că autoritățile locale se ocupă de comasările școlilor

Daniel David, întrebat la Antena3CNN despre faptul că s-au făcut comasări pe repede înainte, el a declarat că Ministerul Educației a făcut reforma pentru ca mai departe autoritățile locale să preia această sarcină.
Ministrul Educației spune despre comasări că dacă s-au făcut așa, pot să fie comasări proaste. „Lumea trebuie să știe că nu ministerul le face, ca să înțelegeți mecanismul, că toată lumea vine și-l întreabă pe ministru de ce școala, nu știu, care s-a comasat. Dacă autoritățile locale, adică primarul s-a pus de acord cu Inspectoratul Județean, noi doar validăm, ca să spunem așa”.
„Autoritățile, bineînțeles. Că ei știu ce au acolo, câte clădiri au, nu ministru știe toate aceste lucruri și, atenție, chiar dacă s-au făcut aceste reorganizări de unități școlare, am avut grijă, apropo de ce a spus că procentul, să ne uităm și la procentul mic, da, am avut grijă ca să rămână reglementarea ca fiecare unitate teritorială administrativă, mă gândesc la cele mai mici, la comună, fiecare comună să rămână cu o unitate școlară cu personalitate juridică, chiar dacă are sub numărul stabilit prin lege, sub numărul limită stabilit prin lege”, a mai spus ministrul.
Ministrul Educației a detaliat că prin reorganizarea rețelei școlare a fost redus numărul directorilor de școli.
„800 de unități școlare cu personalitate juridică, care nu aveau numărul limită stabilit prin legea fiscal-bugetară de copii 500 ar trebui să fie sigur reorganizate, comasate cu altele. În final, ce s-a întâmplat? 500 din cele 800, de fapt, 507 și-au pierdut personalitatea juridică, dar atenție, faptul că și-au pierdut personalitatea juridică nu înseamnă că ai mutat copiii din structura în care au fost, nu înseamnă că ai dat afară personalul administrativ sau profesorii. Pur și simplu înseamnă că nu mai ai doi directori, ce ai, un director, atât și voi proteja această structură nouă, să nu fie modificată fundamental pe parcursul acestui an pentru a vedea”, a spus Daniel David la Antena3CNN.