Prima pagină » Știri politice » De la Cotroceni, la Iași. Osemintele domnitorului Ghyka au ajuns în capitala Moldovei. Prilej numai bun pentru Primarul Chirica pentru PR. A oprit cortegiul ca să poată da interviuri cu sicriul pe fundal

Olga Borșcevschi
13 nov. 2025, 12:15, Știri politice
PR politic pe fundalul sicriului. Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a oprit cortegiul funerar, cu rămășițele domnitorului Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka, pentru a acorda interviuri televiziunilor, folosind sicriul pe post de decor.

Sicriul cu rămășițele domnitorului Moldovei Grigore Alexandru Ghyka (1807-1857) a fost adus la Iași, miercuri, după aproape 170 de ani de când acesta a părăsit principatul, fiind depus pe un catafalc special amenajat în holul principal al Palatului Culturii.

Sicriul cu rămășițele domnitorului Moldovei Grigore Alexandru Ghyka. Foto: Facebook / Mihai Chirica

Mașina funerară a ajuns de la Focșani în Piața Unirii din Iași, iar în fața Muzeului Unirii sicriul a fost transferat pe un dric tras de cai. Ulterior, cortegiul funerar a traversat artera principală a Iașului, Bulevardul Ștefan cel Mare, până la Palatul Culturii, unde a fost primit cu onoruri militare pentru șefi de stat.

Cortegiul funerar traversează artera principală din Iași. Foto: Facebook / Mihai Chirica

Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a blocat deplasarea cortegiului pentru câteva minute, timp în care a dat interviuri, având în fundal sicriul domnitorului Moldovei, transformând momentul solemn într-o scenă de PR.

Mihai Chirica a oprit cortegiul funerar pentru a acorda interviuri.

Grigore Alexandru Ghyka (1807 -1857) a fost domnitor al Moldovei în perioadele mai 1849 – octombrie 1853 și octombrie 1854 – iunie 1856, sub numele Grigore al V-lea Ghica. El a fost ultimul domn al Principatului Moldovei.

