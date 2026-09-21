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Miruță anunță că a cerut un mecanism de prioritizare a banilor europeni pentru proiectele de infrastructură care au legătură cu mobilitatea militară

Ruxandra Radulescu
Miruță anunță că a cerut un mecanism de prioritizare a banilor europeni pentru proiectele de infrastructură care au legătură cu mobilitatea militară
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Radu Miruță, ministru interimar la Transporturi și Apărare, a transmis, în cadrul reuniunii din Irlanda a miniștrilor Transporturilor din Uniunea Europeană, că România are nevoie de prioritizarea fondurilor europene pentru construirea de drumuri și poduri adecvate utilitarelor de tip militar.

„Am cerut astăzi, la reuniunea din Irlanda a miniștrilor transporturilor UE , un mecanism clar de prioritizare a banilor europeni pentru proiectele de infrastructură care au legătură cu mobilitatea militară.

Mai mulți bani pentru calea ferată, poduri și drumuri, pentru acele situații în care infrastructura limitează mobilitatea în diversele situații de strategie militară”, a transmis Radu Miruță, interimar la Ministerul Apărării pe Facebook.

„România a pornit un program major de modernizare și înzestrare a Armatei Române”

Miruță s-a lăudat în fața miniștrilor Transporturilor din Uniunea Europeană cu modul în care programul SAFE a fost implementat în România.

„România a pornit un program major de modernizare și înzestrare a Armatei Române, dar nu e pe deplin suficient dacă există câte un pod care nu suportă tonajul unui trailer militar, dacă nu există platforme de încărcare pentru transportul pe calea ferată ori drumuri care să permită anumite caracteristici”, a precizat Miruță.

Amintim însă că autoritățile române au atribuit 6 miliarde din programul SAFE controversatei companii germane, Rheinmetall, implicată într-un dosar de corupție. De asemenea, AUR a depus plângere penală în ceea ce privește derularea acestui proiect.

Radu Miruță, despre SAFE: „România este de data aceasta un exemplu”

Potrivit ministrului interimar la Apărare și Transporturi, Radu Miruță, programul SAFE a fost implementat exemplar în România și a reușit să acopere „perfect” nevoile în ceea ce privește echipamentul militar, cât și resursele pentru construirea a 222 de kilometri de autostradă.

„Da, la nivel european a început o astfel de analiză și ce ocazie mai bună decât un ministru al Apărării să vorbească la o întâlnire a miniștrilor transporturilor, dintr-o țară care a demonstrat că e capabilă să gândească și să implementeze în doar câteva luni un program SAFE care acoperă perfect atât necesități din zona militară, cât și finanțare de 4,25 miliarde de euro pentru 222 km noi de autostradă.

Europa începe acum să gândească această legătură între infrastructură și mobilitate militară. România este de data aceasta un exemplu”, a mai spus Miruță.

Aspectele problematice din programul SAFE, omise de Miruță în fața miniștrilor europeni

În ciuda a ceea ce Radu Miruță a susținut în fața oficialilor europeni, realitatea din România este cu totul alta, în ceea ce privește implementarea programului SAFE, care a generat deja controverse de ordin legal.

La începuutul lunii septembrie, partidul AUR a depus un denunț la Direcția Națională Anticorupție privind programul SAFE. Partidul condus de George Simion a solicitat procurorilor DNA să verifice posibile infracțiuni precum abuzul în serviciu, falsul intelectual, uzul de fals, falsul în declarații în legătură cu modul în care au fost atribuite contractele din cadrul SAFE.

AUR susține, într-un comunicat de presă, că există suspiciuni că anumiți operatori economici, între care Rheinmetall, ar fi fost favorizați de guvern.

Șeful Rheinmetall, alături de Bolojan, în România

România a încredințat aproape 6 miliarde de euro companiei germane Rheinmetall, unul dintre cei mai mari producători de armament din Europa. Deși este un gigant al industriei, compania are în spate un istoric controversat, marcat de un scandal de corupție în Grecia. Mai mulți oficiali greci au fost mituți de o subsidiară a Rheinmetall pentru atribuirea unor contracte cu dedicație.

Armin Papperger a preluat funcția de CEO al Rheinmetall în ianuarie 2013, exact în perioada în care anchetele privind dosarul de corupție din Grecia au devenit publice și s-au finalizat cu sancțiuni pentru companie.

Mai mult, Papperger a apărut în România în contexte oficiale, inclusiv alături de premierul Ilie Bolojan,în condițiile în care Guvernul României și compania Rheinmetal au ajuns la o înțelegere de cooperare industrială și de furnizare echipamente militare.

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