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Persoanele cu boli mintale severe mor cu până la 20 de ani mai devreme din cauza unor boli fizice grave: „Aceste decese premature nu sunt inevitabile”

Persoanele cu boli mintale severe mor cu până la 20 de ani mai devreme din cauza unor boli fizice grave: „Aceste decese premature nu sunt inevitabile”
Sursă foto: Shutterstock
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Adulții cu boli mintale severe au o probabilitate de aproape cinci ori mai mare decât semenii lor de a muri din cauza unor boli fizice grave înainte de vârsta de 75 de ani, potrivit unei cercetări.

Analiza datelor NHS realizată de organizația caritabilă Rethink Mental Illness arată că persoanele cu probleme severe de sănătate mintală mor cu 15-20 de ani mai devreme decât populația adultă în general, în mare parte din cauza unor afecțiuni fizice care pot fi prevenite, relatează The Guardian.

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Calculele Rethink arată că adulții cu vârsta sub 75 de ani care suferă de probleme grave de sănătate mintală au o probabilitate de 6,3 ori mai mare de a muri din cauza bolilor hepatice, de 6 ori mai mare din cauza bolilor respiratorii, de 3,8 ori mai mare din cauza bolilor cardiovasculare și de 2,3 ori mai mare din cauza cancerului.

De asemenea, au o probabilitate de 14,6 ori mai mare de a muri prin sinucidere, comparativ cu persoanele care nu au fost îndrumate către aceste servicii. În ansamblu, probabilitatea ca aceștia să moară înainte de vârsta de 75 de ani este de 4,8 ori mai mare decât în cazul populației generale.

Sursă foto: Shutterstock

Sărăcia, fumatul și lipsa activității fizice contribuie la mortalitatea ridicată

În cazul anumitor afecțiuni, aceste inegalități în materie de sănătate sunt cele mai grave înregistrate până în prezent. Pentru adulții de vârstă activă care trăiesc cu o boală mintală, numărul deceselor cauzate de boli cardiovasculare și cancer se află la cele mai ridicate niveluri de când au început să fie ținute evidențele. Fiecare categorie înregistrează peste 24.000 de decese în perioada de raportare 2022-2024, potrivit calculelor organizației caritabile.

Cancerul, bolile cardiovasculare, bolile hepatice și bolile respiratorii au reprezentat mai mult de jumătate (56,5%) dintre decesele persoanelor cu vârste între 18 și 74 de ani cu probleme severe de sănătate mintală în Anglia în această perioadă. Cancerul și bolile cardiovasculare au reprezentat fiecare puțin sub 19% din totalul deceselor, bolile respiratorii 11%, iar bolile hepatice 8%. În aceeași perioadă, sinuciderile au reprezentat 7% dintre aceste decese premature.

Raportul identifică o serie de factori care contribuie la această mortalitate excesivă, inclusiv sărăcia, condițiile precare de locuire, ratele mai ridicate ale fumatului, creșterea în greutate provocată de medicamente, lipsa activității fizice și îngrijirea fragmentată. Însă autorii concluzionează că „umbra diagnosticului” – situația în care simptomele fizice sunt atribuite în mod greșit bolii mintale – înseamnă că posibilele afecțiuni nu sunt întotdeauna investigate și tratate în mod corespunzător.

„Aceste decese premature nu sunt inevitabile”

Mark Winstanley, directorul executiv al Rethink, a declarat: „Este un scandal faptul că persoanele care trăiesc cu probleme severe de sănătate mintală au o probabilitate atât de mult mai mare decât restul populației de a muri din cauza unor afecțiuni fizice care, de multe ori, pot fi prevenite (…) Aceste decese premature nu sunt inevitabile.

Noua strategie interguvernamentală privind sănătatea mintală…trebuie să acorde prioritate controalelor de sănătate fizică, să îmbunătățească accesul la intervenții adaptate nevoilor persoanelor cu probleme de sănătate mintală și să consolideze sprijinul între egali, dacă dorește să reducă aceste teribile inegalități în materie de sănătate.”

Răspunzând constatărilor, prof. Subodh Dave, președintele Royal College of Psychiatrists, a declarat: „Faptul de a avea o boală mintală severă nu ar trebui să fie o sentință la moarte prematură. Această inegalitate gravă este inacceptabilă. Persoanele cu boli mintale severe merită aceeași șansă de a trăi o viață lungă și sănătoasă ca toți ceilalți. Știm că există soluții bazate pe dovezi pentru a reduce acest decalaj – de la renunțarea la fumat până la controale medicale fizice de rutină. Dar ceea ce lipsește este o acțiune concertată pentru a preveni aceste decese premature.”

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