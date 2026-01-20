Prima pagină » Știri politice » Diana Șoșoacă acuză că a fost gazată și atacată la protestul împotriva Mercosur de lângă Parlamentul European: „Oamenii vomau pe străzi, cădeau”

Diana Șoșoacă acuză că a fost gazată și atacată la protestul împotriva Mercosur de lângă Parlamentul European: „Oamenii vomau pe străzi, cădeau”

Ruxandra Radulescu
20 ian. 2026, 20:27, Știri politice

Diana Șoșoacă afirmă, într-un clip postat pe social-media, că a fost atacată cu gaze și lovită la protestul fermierilor de la Strasbourg din apropierea Parlamentului European. Senatoarea acuză forțele de ordine că au acționat violent la adresa oamenilor de la protestul împotriva acordului Mercosur.

Diana Șoșoacă susține că la protestul fermierilor împotriva acordului Mercosur de lângă Parlamentul European, autoritățile au atacat manifestanții pașnici cu gaze. Senatoarea a susținut un discurs în mijlocul protestatarilor în care și-a exprimat revolta împotriva Uniunii Europene.

„Ascultați-mă, bine ce vă spun trebuie să alertați comunitatea internațională. Nu au fost gaze lacrimogene, sunt gaze care dau semne paralizie sau paralizie.

Oamenii vomau pe străzi, cădeau. Am cerut ajutor medical din partea jandarmilor și au refuzat. Au refuzat să-l dea. Gazele au fost date pe protestatari pașnici. Rog românii, care sunteți în Franța, în toate comunitățile, trebuie să alertați întreaga comunitate internațională”, relatează Diana Șoșoacă.

„Parlamentarii europeni care zic că sunt împotriva Merconsurului au fost scoși de Parlamentul European pe scenă”

„Acești nemernici… deci nu mai avem voce…ne-au paralizat efectiv plămânii. Oamenii erau pașnici și au dat cu gaze. Nu putem să chemăm salvările pentru că sunt ale lor. A fost o cacealma mizerabilă.

Parlamentarii europeni care zic că sunt împotriva Merconsurului au fost scoși de Parlamentul European pe scenă, la sfârșit, aproape de terminarea mitingului. După care i-au luat cu supravegherea jandarmilor și i-au băgat înapoi în Parlament.

Eu am avut discurs pe scenă, împotriva Uniunii Europene, singurul discurs împotriva Uniunii Europene.

A vrut să-mi ia și  microfonul din mână. Oamenii erau pașnici, simțeam cum ne-a luat, deci efectiv la un moment dat nu mai aveam aer, ne-a luat foc esofagul faringele… Un tip care era protestatar și care a zis că a lucrat ca mercenar, că sunt gaze care se foloseau la gazare la Auschwitz. Au vrut să omoare oamenii care au ieșit în stradă împotriva Mercosur”, mai susține senatoarea.

