După ce Gândul a dezvăluit că Ilie Bolojan a folosit mașina Serviciului de Protecție și Pază (SPP) pentru a transporta invitații la nunta fiicei sale, care a avut loc sâmbătă, 14 noiembrie, la Oradea, fostul premier a avut o primă reacție la scandalul izbucnit la nivel național. Prezent marți, 17 noiembrie, în studioul Digi24, liderul PNL a explicat că este vorba de o „prevedere legală care îi obligă” pe foștii prim-miniștri să beneficieze de pază din partea agenților SPP, chiar dacă nu se mai află în funcție. Fostul șef al Guvernului mai spune că, în caz contrar, refuzul trebuie „declarat în scris”. În realitate, declarațiile lui Bolojan reprezintă o uriașă minciună, întrucât singura lege care vorbește despre paza „obligatorie” din partea SPP menționează că persoanele îndreptățite să beneficieze de protecție sunt stabilite exclusiv prin hotărâri date de membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

De asemenea, există și precedentul Vioricăi Dăncilă, care a condus Executivul României în perioada ianuarie 2018 – noiembrie 2019. Timp de aproape un an, aceasta a refuzat complet să beneficieze de paza SPP, în ciuda faptului că ocupa una dintre cele mai importante funcții în statul român.

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„Nu s-a făcut nicio ilegalitate în modul în care a fost folosită mașina SPP, este o prevedere legală”

„Copiii au avut o nuntă decentă. Eu, personal, am respectat toate prevederile legale și nu s-a făcut nicio ilegalitate în modul în care a fost folosită mașina SPP. O prevedere legală care obligă, practic, premierii care au fost în funcție să aibă o pază. Dacă refuză asta, trebuie să dea declarație în scris. În fiecare zi, dacă refuzi, pentru că mai sunt și astfel de situații.

E o chestiune pe proprie răspundere pe care o fac, în așa fel încât ți se asigură paza 24 de ore din 24, indiferent unde te deplasezi, în ce scop te deplasezi, cu cine ești în mașină și așa mai departe”, a precizat Ilie Bolojan.

Ce spune legea cu privire la persoanele care beneficiază de paza Serviciului de Protecție și Pază / Până în 2015, foștii demnitari puteau apela la SPP contra cost

Potrivit articolului 14, alineatul 2 din Legea nr. 191/1998, „persoanele îndreptăţite sa beneficieze de protecţie şi obiectivele a căror paza se asigură de către Serviciul de Protecţie şi Pază se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Țării”.

De asemenea, alineatul 4 al aceluiași articol menționează că „Serviciul de Protecţie şi Pază poate asigura, cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, protecţie unor demnitari şi foşti demnitari, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (2), precum şi altor persoane, la cererea acestora”. Textul a fost adoptat prin OUG nr. 43/2015.

Până în anul 2015, alineatul specifica faptul că „Serviciul de Protecţie şi Pază poate asigura protecţie unor demnitari şi fosti demnitari, alţii decât cei stabiliţi prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Tarii, la cererea acestora, contra cost, iar cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii şi altor persoane în aceleaşi condiţii.

Prin urmare, fostul premier Ilie Bolojan minte atunci când afirmă că este vorba de o „prevedere legală” pe care a respectat-o atunci când a folosit mașina SPP pentru a transporta o parte dintre invitații care au participat la nunta fiicei sale.

Viorica Dăncilă a refuzat să beneficieze de paza SPP timp de un an, deși se afla în fruntea Guvernului României

Pe 31 ianuarie 2018, la doar două zile după ce Parlamentul a acordat votul de încredere pentru Guvernul său, premierul Viorica Dăncilă a anunțat că le-a transmis celor de la SPP că nu vrea să beneficiez de protecţie.

„Nu am nicio problemă cu ofiţerii SPP a căror muncă o respect şi nici cu instituţia, însă aceasta este decizia mea”, explica, la acea vreme, fostul lider PSD.

După aproape un an, pe 9 ianuarie 2019, Viorica Dăncilă a venit la ședința de Guvern însoțită de un agent al Serviciului de Protecție și Pază.