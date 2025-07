DISCURSUL lui Viktor Orbán, de la Băile Tușnad, „e la înăbușit” / Ce spune premierul ungar despre România

Viktor Orbán se pregătește intens pentru discursul pe care îl va susține sâmbătă, la Universitatea de Vară de la Băile Tușnad. De două zile, premierul maghiar promovează acest eveniment, în social media.

În presa ungară, liderul de la Budapesta vorbește despre „situația foarte dificilă” din România, se laudă cu „performanță fantastică a diplomației maghiare” și îl descrie pe Bolojan drept „o persoană serioasă, cu idei clare”.

Joi și vineri, Orbán și-a promovat discursul.

Vineri, și-a postat și stiloul cu care își așterne ideile pe hârtie.

Într-un clip postat pe TikTok, Orbán apare într-o cămașă albastră, cu mânecile suflecate și o pălărie de paie, cu anunțul că „mai e de muncă la el”.

Premierul este întrebat dacă vor fi alegeri anticipate în Ungaria.

Dacă în Ungaria e liniște și calm, în România, Orbán vede „provocări economice serioase”. Însă, în opinia lui, țara noastră are „șanse mari” de a le depăși, cu „prim-ministrul determinat”, Ilie Bolojan.

Liderul ungar s-a întâlnit miercuri seară cu Ilie Bolojan, la Palatul Victoria, înainte de a ajunge în Transilvania.

Situația din România este foarte dificilă, există provocări economice serioase de depășit, iar gestionarea lor necesită o expertiză foarte serioasă, dar am întâlnit un prim-ministru determinat, care are experiență, iar România are șanse mari să-și depășească problemele cu el, declară Viktor Orbán, pentru Radio Kossuth.